Los sindicatos se oponen a la intención del Ayuntamiento de recortar un 10% los sueldos municipales

Los sindicatos están en pie de guerra en el Ayuntamiento de Torremolinos. El motivo es que el Equipo de Gobierno, que lidera el socialista José Ortiz les ha mostrado su intención de recortar hasta en un 10 por ciento los salarios de los trabajadores municipales y eliminar atenciones sociales para conseguir un ahorro en las arcas municipales.

Los sindicatos se quejan de falta de información y dicen no entender esta medida que se basa en un informe del Interventor sobre la existencia de un desfase de 14 millones de euros de cuyo origen no se han dado detalles.

REACCIONES SINDICALES

Según Manuel Serrano, presidente del Comité de Empresa del sindicatoCSIF en el Ayuntamiento de Torremolinos, la única información que han recibido por parte del Equipo de Gobierno es esta, “en base a una serie de informes, dicen que prevén una caída de ingresos. No se sabrá ese impacto que se tiene hasta que no pase, en base a los impuestos con los que se sufraga un ayuntamiento, en mayor medida los importes más altos, como podría ser el IBI”, subraya.

Desde CCOO están dispuestos a negociar, pero exigen transparencia. Carolina Ortiz Fernández, pertenece a este sindicato y comenta en COPE Málaga que, “creo que el ayuntamiento de Torremolinos intenta tapar su mala gestión, no nos negamos a negociar, no a buscar alternativas, pero con transparencia y documentación que avale que esta media es la que corresponde”, lamenta.

CCOO ha manifestado que no entiende cómo el Equipo de Gobierno mantiene la necesidad de un recorte exclusivamente en personal, ya que todo parece basarse en un informe del Interventor sobre un problema de tesorería, pero no se ha facilitado documentación alguna que acredite y explique por qué existe dicho problema.

NADA DE INFORMES

El Sindicato ha informado que tampoco se ha facilitado un informe de gastos pendientes, ni una declaración de merma de ingresos que expliquen o fundamenten la situación económica. El informe solo explica que el desfase de tesorería, casi 14 millones de euros, en parte se debe a obligaciones no reconocidas previamente, que no se han enumerado ni explicado su origen.

Por otro lado, la inmensa mayoría de los ingresos del Ayuntamiento dependen de impuestos no afectados por el COVID19, como IBI, IVM o las aportaciones de otros estamentos del Estado (Estado y Junta), y en menor medida en tributos locales. Por lo que no entendemos la argumentación de pérdida de ingresos debido al COVID-19. Tampoco se ha presentado un plan de ajuste de medidas para contrarrestar las hipotéticas bajadas en la recaudación fiscal o si estas son debidas a un aumento de la morosidad. Tampoco dan información sobre la ejecución presupuestaria, ni si han existido desvíos o gastos extraordinarios.

CCOO ha manifestado que, ante una situación de crisis financiera, el Ayuntamiento de Torremolinos pretende contratar más personal al mismo tiempo que autoriza el incremento del importe de la partida de complementos de forma discrecional contra los criterios de objetividad y racionalidad. Sobre el pago de estos complementos, este Sindicato lleva pidiendo información sin que hasta la fecha se le haya facilitado.

La organización sindical ha señalado que parece que dicho Consistorio quiere aprovechar la crisis sanitaria para castigar a una plantilla que ha estado en primera fila en esta pandemia, encargándose de la limpieza, saneamiento, seguridad de la ciudad, etc., aún no habiendo salido de la crisis, el gobierno municipal no ha entendido la importancia de los servicios públicos.

OPOSICIÓN

En el plano puramente político, la oposición liderada por el PP, se ha ofrecido al Equipo de Gobierno para ayudarles a encontrar ese ahorro en otros conceptos que no afectarían al salario de los trabajadores. Margarita del Cid es portavoz popular en el Ayuntamiento de Torremolinos quien señala al respecto que, “muchos recortes que se pueden hacer de gastos que son absolutamente innecesarios y se lo dijimos por escrito, empezando además por el gasto político y se lo dijimos en el pleno municipal. Esperamos sentarnos y llegar a una solución que satisfaga a nuestros principales aliados, que son los empleados municipales”, concluyó. A día de hoy, la deuda del Ayuntamiento de Torremolinos supera los 140 millones de euros.