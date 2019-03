“Los propietarios de Villa Maya presentaron un proyecto para rehabilitarla”

El inicio del pleno del Ayuntamiento de Málaga lo ha protagonizado una antigua casa en El Limonar, demolida hace unos días. Hablamos de Villa Maya, donde el que fuera cónsul honorario de México en Málaga, Porfirio Smerdou, refugió a cientos de personas en los últimos años de la República y durante la Guerra Civil.

580 personas de ambos bandos salvaron su vida en Villa Maya, una casa que carecía de protección y por eso acaba de ser derribada. Pues bien, el equipo de Gobierno del PP ha propuesto conceder la medalla de la ciudad y el nombramiento de hijo adoptivo a título póstumo a Smerdou por la labor que realizó durante la contienda. La iniciativa se ha aprobado por unanimidad, pero ha dado lugar a un intenso debate sobre el derribo de esa antigua casa.

INFORME DE HISTORIADORES

La oposición municipal ha reprochado al equipo de Gobierno que no hiciera nada para evitar la demolición. El alcalde, Francisco de la Torre, ha respondido diciendo que, hasta ahora que Villa Maya ha sido derribada, nadie había tenido en cuenta la figura del que fuera cónsul de México. Y el alcalde va más allá: explica que los historiadores a los que el Ayuntamiento recurrió para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana en 2011 no señalaron que esta casa tuviera valor histórico: “Se hizo un informe de los edificios que tuvieran valor histórico en la ciudad y en el informe no se incluye esta casa”.

La vivienda está en manos privadas y hoy el escritor Félix Álvarez (uno de los mayores conocedores de Villa Maya) asegura que “los propietarios no querían demolerla, casi se vieron obligados a hacerlo por distintos motivos”.

ARQUITECTO

Alfonso Luna, uno de los arquitectos responsables de los proyectos de demolición de Villa Maya y de la posterior construcción del nuevo inmueble ha confirmado que la vivienda no contaba con ninguna protección arquitectónica que impidiera su demolición, y que pese a que la idea original de los propietarios fue mantener parte de la estructura original, no fue posible: “El problema se dio porque la fachada que queríamos mantener incumplía con la separación a linderos privados y al presentarlo en Urbanismo consideraron que teníamos que hacer obra nueva y entonces ya presentamos el proyecto de demolición junto con la construcción de la vivienda que se va a realizar”. El arquitecto asegura que los propietarios están afectados por toda la presión mediática que está generando este asunto.