Los pasos para tener tu casa limpia en tiempos de coronavirus

Últimamente parece que la higiene personal se ha convertido en algo que todo el mundo tiene muy presente, guantes, gel hidroalcohólico por todos sitios, antes de salir de casa, al volver a ella y es que el coronavirus ha cambiado nuestra manera de ver la limpieza personal, pero, ¿y en nuestros hogares? Limpiar no es una cuestión de estética que pueda ser optativa; es una obligación higiénica para impedir la proliferación de microorganismos que disminuyen la salubridad en el hogar y ponen en riesgo la salud.

PAUTAS DE LIMPIEZA

Para no quedarse corto ni pasarse, conviene seguir algunas pautas, aunque no son recomendaciones absolutas: varían mucho en función del tipo de vivienda, del número de personas que convivan, de lo cuidadosas que sean, de si hay o no mascotas, de la utilización de las estancias e, incluso, de la contaminación existente en la zona.

Hay quien dedica el tiempo libre a la limpieza y hace suyo eso de “justo el brillo que a mí me gusta”. Pero esto no es lo normal. La mayoría lo lleva con resignación. Según datos de www.thyssenkrupp-homesolutions.es, la compañía líder en salvaescaleras para el hogar, el 10 % de sus clientes se declaran “obsesivos” de la limpieza; el 75 % dicen que hacen lo posible por tener un hogar limpio; y el 15 % reconocen que podrían esforzarse más, pero que detestan las tareas del hogar.

MOMENTO PARA LIMPIAR

Por ello, la pregunta del millón es ¿cada cuánto hacer limpieza? Según el número de personas que habiten la vivienda y el tiempo que se pase en ella, podrá variar la frecuencia. Pero, en general, hay algunas tareas que deben abordarse cada día y otras que pueden espaciarse. Cada uno decidirá sus necesidades, pero los expertos recomiendan:

A diario

- Fregar los platos o meterlos en el lavavajillas.

- Limpiar la encimera y la zona de fuego, vitrocerámica, etc.

- Barrer el suelo de la cocina (incluso varias veces al día).

- Dar una pasadita a la ducha, el lavabo...

Cada 3 o 4 días

- Fregar el suelo de la cocina y del baño.

- Cambiar las toallas de más uso.

- Cambiar el paño de cocina.

- Vaciar las papeleras, si las hay.

- Limpiar el fregadero y el váter con lejía.

Una vez a la semana

- Limpiar el polvo.

- Limpiar las plantas, si se tienen.

- Pasar la aspiradora.

- Limpiar el baño y todos sus elementos en profundidad.

- Limpiar el microondas por dentro.

- Cambiar la bayeta y el estropajo por unos nuevos.

- Limpiar los recipientes donde se guardan los útiles de limpieza.

- Limpiar la zona del cubo de basura.

- Limpiar los espejos.

- Limpiar barandillas y pasamanos.

- Cambiar la alfombrilla del baño.

- Lavar la cortina o fregar la mampara.

- Fregar los suelos que no sean de madera.

- Cambiar las sábanas.

- Limpiar el espacio de trabajo, pantallas, teclados, ratones, etc.

- Limpiar el teléfono fijo.

- Limpiar el mando a distancia de la tele.

Cada mes

- Limpiar los cristales.

- Limpiar el interior de algunos electrodomésticos, como la nevera, la lavadora, el lavavajillas, el horno...

- Limpiar los cubos y recipientes de basuras.

- Cambiar las fundas protectoras de las almohadas.

- Fregar los suelos de madera con agua y vinagre y la fregona muy escurrida.

Cada varios meses

- Limpiar el bote sifónico del baño de la acumulación de restos del lavabo, la ducha, el bidé... y otros desagües.

- Renovar la escobilla de baño.

- Si hay plantas de plástico, cambiarlas.

- Lavar las cortinas.

- Limpiar las lámparas.

- Limpiar las puertas y sus picaportes.

- Limpiar los radiadores.

- Limpiar los interruptores, regletas, cables y enchufes (con las debidas precauciones).

- Lavar edredones, mantas o colchas.

- Lavar cojines, almohadas, peluches y fundas de sofá.

- Limpiar la campana extractora de humos.

- Limpiar a fondo la nevera por dentro, gavetas, baldas, etc.

- Lavar la funda del colchón.

- Dar la vuelta al colchón.

Anualmente

- Limpiar las alfombras.

- Limpiar ventanas y persianas.

- Limpiar estores.

- Mover muebles y electrodomésticos para limpiar debajo y detrás.

- Limpiar el polvo de paredes y techos.

- Limpiar las juntas de los baldosines.

- Cambiar filtros de aparatos de ventilación y quitar el polvo de las rejillas con el aspirador.

- Vaciar el congelador y limpiar.

- Vaciar armarios y limpiarlos por dentro.

- Renovar los productos antipolillas.

Obviamente la limpieza de la casa cambiará si se convive con un paciente con coronavirus, en ese caso es mejor seguir las instrucciones que desde el Ministerio de Sanidad nos han ido dando estos meses. Por cierto, al entrar en casa lo mejor es dejar los zapatos fuera o quitárnoslos y desinfectarlos, lavarnos las manos y limpiar en profundidad las llaves, manillas de puertas, teléfono móvil, los alimentos que hayamos podido comprar y todo lo que hayamos tocado antes de lavarnos las manos.

También te puede interesar:

Dos familiares podrán acompañar a los pacientes de coronavirus en el hospital en sus últimos días de vida

La nueva herramienta del Ayuntamiento de Málaga para que se cumpla la normativa del censo canino