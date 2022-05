Este miércoles ha hablado públicamente Antonio Jesús López Nieto, patrono representante de la Junta de Andalucía en la Fundación Unicaja. Patrono muy criticado desde el ámbito político por posicionarse del lado del presidente de la fundación, Braulio Medel, y no acudir y, por tanto, no votar como patrono, en sesiones clave para el futuro de la Fundación.

López Nieto: "Lo que digan los políticos a mí me resbala" ?? pic.twitter.com/8st7HqnDAq — Emilio Guerrero (@EmilioJGuerrero) May 18, 2022

De hecho, el Parlamento andaluz aprobó pedir la sustitución de López Nieto como representante de la Junta en la Fundación. El periodista de COPE Málaga, Emilio Guerrero, le ha preguntado por este asunto y la respuesta del actual presidente del club verde y patrono de la Fundación decía que, “lo que digan los políticos sobre mí me resbala. No soy político”, comentaba.

Lo cierto es que Antonio Jesús López Nieto se niega a dimitir, a pesar de las presiones políticas, y sigue aferrado a un sillón en la Fundación Unicaja. Actualmente, López Nieto recibe un sueldo de 120.000 euros.

UNICAJA BALONCESTO

El exárbitro internacional de fútbol, también ocupa la presidencia del club Unicaja Baloncesto, y durante una rueda de prensa ha querido mandar el mensaje de que la situación en la Fundación Unicaja no interferirá en la marcha del club de baloncesto, “la situación en el Banco o en la Fundación no van a afectar en absoluto al club de baloncesto. El club no va a cambiar su funcionamiento respecto a lo que pase en la Fundación con el cambio de presidente. De hecho el nombre que se vislumbra en el futuro de la Fundación, ya fue presidente de este club, por eso no me preocupa. Si quiero que las tormentas de fuera no afecten al club. El Unicaja Baloncesto tendrá una línea operativa igual. Lo que ocurra de puertas para afuera no nos va a afectar. Siempre han estado en una línea de apoyar al club, lo suficiente para hacer un equipo solvente. Aprovecho para transmitir a los aficionados la tranquilidad sobre esto”, sentenció López Nieto en rueda de prensa.