Licencias de obra en Málaga: cuando el inversor se topa con el bloqueo de la administración

En COPE Málaga contamos la historia de Susana. Esta malagueña es empresaria y hace algo más de un año decidió emprender un nuevo proyecto. Comenzó a buscar un local para su negocio y encontró el local idóneo en la zona del Soho, en una calle peatonal. Firmó el contrato de alquiler el verano pasado, hace ahora un año, con la idea de empezar la obra de reforma en noviembre e inaugurar a principios de este 2024.





Pero entonces se topó con la administración: llamó a la puerta de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Málaga para solicitar la licencia de obras para esa reforma... y la sorpresa que se llevó fue muy desagradable: los propios técnicos le dijeron que iba para largo: “Con los técnicos estuvimos viendo que los plazos estaban superando el año”.





DESEMBOLSO POR EL ALQUILER

Susana ha estado tentada a abandonar un par de veces, pero ha decidido seguir adelante, a pesar del desembolso que eso le está suponiendo: solo en el alquiler de un local en el Soho que todavía no ha podido abrir por la burocracia, ya lleva invertidos 40.000 euros.





Esta empresaria malagueña no estaba dispuesta a esperar al menos un año en que le concedieran esa licencia de obra, así que decidió acometer una reforma mucho menos ambiciosa utilizando el mecanismo de la declaración responsable, que permite hacer una obra sin necesidad de licencia.





DECLARACIÓN RESPONSABLE

“En abril vimos con los técnicos que lo único que podíamos hacer son pequeñas reformas, elegimos las tres que mejor nos venían y nos adaptamos a eso”, cuenta Susana en COPE Málaga.





Así que, después de casi medio año esperando una licencia de obras que no llegaba, el pasado mes de abril esta empresaria malagueña puso en marcha la reforma del local que tiene alquilado para su nuevo negocio gracias a esa declaración responsable.





Ahora su objetivo es abrir su negocio después del verano -será lo que ella llama un multiespacio, un local que aúne cafetería y coctelería con una pequeña tienda-. Pero Susana tiene claro que el camino para abrir, al margen de la obra, tampoco va a ser un camino de rosas, con la llegada del mes de agosto: “Hemos ido a hacer un par de trámites al ayuntamiento y nos dicen que ahora están con la feria”. “El Ayuntamiento de Málaga no es ágil”, añade.





QUÉ DICE LA LEY

La historia de esta empresaria malagueña, de Susana, es la misma que están sufriendo otros inversores grandes y pequeños en Málaga capital, que se topan con la maquinaria de la administración.





Según un informe interno de la Gerencia de Urbanismo, este organismo municipal tarda, al menos, el doble de lo que establece la ley a la hora de conceder una licencia de obras. La ley establece un plazo máximo de tres meses y en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tardan en torno a 190 días en conceder una licencia, es decir, (más de seis meses, el doble del plazo legal establecido).





Precisamente este jueves, en el consejo rector de la GMU, está previsto acordar la destitución de la jefa del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz Pastrana, en un momento en el que ese departamento está tan cuestionado precisamente por esos datos: en Málaga una licencia de obras tarda en concederse al menos, el doble de lo que marca la ley. Desde principios de año, la Gerencia de Urbanismo está inmersa en un proceso de reestructuración, que ahora supondrá el cese de la responsable de las licencias.





MARBELLA Y MIJAS

¿Es una situación exclusiva de la capital o se da en otros municipios de la provincia? La respuesta la hemos encontrado en el Colegio de Arquitectos: según un estudio realizado por estos profesionales, hay tres municipios malagueños en los que los plazos para la concesión de licencias supera el máximo legal.





Y esos tres municipios son los más grandes de la provincia: Málaga, Marbella y Mijas. La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, cuenta en COPE cómo les afecta ese colapso en Urbanismo en su trabajo del día a día: “Una vez realizado el trabajo -la redacción del proyecto- e iniciar los trámites para la licencia, al no verse cumplidos los plazos, a veces el cliente percibe que el trabajo del profesional no ha sido lo suficientemente diligente o que el proyecto pueda tener alguna problemática implícita por la que no se esté concediendo la licencia”.