Las nuevas medidas que debes conocer si tienes previsto celebrar tu boda próximamente

Desde la Junta de Andalucía se siguen aplicando medidas más restrictivas ante el aumento de contagios de coronavirus. Entre ellas el cierre al público de las playas entre las nueve y media de la noche y las siete de la mañana, las restricciones en las visitas a las residencias de mayores y centros de día, y una nueva normativa que afecta directamente al sector de las bodas.

A partir de ahora tendrán un máximo del 75 por ciento del aforo, con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y las 100 en espacios cerrados. Además no podrán celebrar barra libre y deberán cumplir con los horarios previstos para hostelería, es decir máximo hasta la una de la madrugada. Unas medidas que suponen un duro golpe para todos servicios del sector de las celebraciones “le afecta a los fotógrafos, a los floristas, a las wedding planner, a todo el mundo. La normativa que ha entrado ahora ha sido ya el palo para hundir la temporada completamente”, indica en COPE Málaga, Elena Muñoz, gerente de la empresa malagueña ‘Lucía Catering’.

INCERTIDUMBRE

La situación provocada por la pandemia les ha llevado a perder entre 30 y 40 bodas previstas para este 2020 y aunque muchas parejas ya han trasladado el evento al próximo año, existe incertidumbre ya que algunas parejas que habían pasado su boda a 2021, las están retrasando a 2022“tienen incertidumbre porque no saben cómo va a seguir la evolución”, asegura Muñoz quien añade que las bodas no son los únicos eventos que se están viendo afectados. Las celebraciones relacionadas con las comuniones se están pasando a 2021 o directamente se están cancelando “vienen invitados de fuera o son una familia muy numerosa. Al verse obligados a reducir el aforo muchos deciden no celebrarlo”.

EVENTOS MASIVOS

Las medidas restrictivas afectan también a congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias, ferias comerciales y otros eventos ya que no pueden superar el 75% del aforo y se debe mantener la distancia interpersonal establecida, el uso de mascarilla y la estricta higiene de manos. Estos eventos podrán realizar su actividad hasta la una de de la madrugada, y la ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas.

En los eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados y concentren a más de 200 personas, o 300 personas si son al aire libre, se deberá realizar previamente una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria. En todo caso su hora de finalización tampoco podrá pasar de la una de la madrugada.

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN

Igualmente, podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil cuando éstas se lleven a cabo al aire libre con un aforo máximo del 75% o 150 participantes. De realizarse en un espacio interior, el aforo no superará el 50% de la capacidad, hasta un máximo de 100 participantes, incluyendo los monitores.

Finalmente, las actividades de animación o clases grupales en alojamientos turísticos tendrán un aforo máximo de 15 personas, respetando distancia de seguridad y uso de mascarilla, y se realizarán preferentemente al aire libre. Las actividades de turismo activo y de naturaleza se podrán realizar en grupos de hasta 30 personas, y en aquellas actividades con guía turístico no se superarán los 20 participantes.