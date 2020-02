A la Junta de Andalucía le parece “rastrera” la postura del PSOE ante las inundaciones en Campanillas

Se cumple una semana del desbordamiento del río Campanillas, tras las intensas lluvias caídas el pasado fin de semana, y muchos vecinos siguen limpiando sus casas y garajes. Mientras tanto, en el ámbito político ha surgido la polémica. La delegada de Fomento del Gobierno andaluz en Málaga, Carmen Casero, estalla en la tertulia de mujeres de Herrera en COPE MÁS Málaga y acusa al PSOE de actitudes rastreras en momentos de tanta crispación vecinal: “Me fatal y no pensaba contarlo, pero me parece rastrero lo que han hecho grupos políticos (refiriéndose al PSOE como se puede escuchar en el audio que acompaña a esta noticia) que se han dedicado, en lugar de ayudar, a calentar y malmeter difundiendo informaciones falsas como que se había abierto la presa de Casasola”.

“Estuve en una reunión entre vecinos de Campanillas, Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, y pude comprobar cómo técnicos del grupo socialista traían a bomberos que estaban en huelga a que se subieran a un atril y que dieran un mitin, cuando los vecinos estaban con muchas incertidumbres. En medio de todo esto se ponen a pedir una comisión de investigación y a llevar a los bomberos allí… lo único que consiguen es crispar más a la gente”, relata en COPE MÁS Málaga la delegada de Fomento, Carmen Casero, visiblemente molesta.

UN PROYECTO OLVIDADO

Según ha explicado Carmen Casero en los micrófonos de COPE MÁS Málaga, el anterior gobierno de la Junta de Andalucía pagó por la redacción de un proyecto de embovedado del río Campanillas en el año 2008, sin embargo, no se ejecutaron las obras, a pesar de que la administración regional lleva cobrando un canon para obras hidráulicas en la comunidad desde hace diez años.

“Nos hemos comprometido a revistar el proyecto de embovedado del río Campanillas que es del año 2008 y que no podemos licitar ahora sin revisar porque, además, tiene muchos problemas añadidos esa redacción. El proyecto está valorado en 55 millones de euros. En cualquier caso, habrá que tomar medidas de prevención a medio plazo para que no vuelva a ocurrir lo mismo, medidas que haremos junto al Ayuntamiento de Málaga o lo haremos nosotros (el Gobierno andaluz), como reforzar una escollera y hacer un rebaje” explica en la tertulia de mujeres de Herrera en COPE MÁS Málaga la delegada de Fomento.

��Los bomberos lo dejan claro: se enteraron de la activación del plan de emergencias de #Málaga por un tweet. Alguien tiene que responder sobre la pésima gestión de lo sucedido en #Campanillas. @pacodelatorrep tiene que dar la cara en comisión de investigación. @encierrobombmlg pic.twitter.com/vtj2HdrFDy — Dani Pérez /❤️ (@aDanielPerez) January 29, 2020

RIFIRRAFE CON LA MINISTRA

La desesperación de los afectados por el desbordamiento del río Campanillas se hizo manifiesta durante la visita a la zona, el jueves, de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que fue increpada por algunos vecinos. Todo ocurrió mientras la ministra atendía a los medios de comunicación. Los vecinos de esta barriada no dudaron en protestar a la ministra por su ineficacia y la poca ayuda que el Gobierno español está destinando a los municipios que han sufrido gravemente los efectos del temporal. Los vecinos afeaban a la ministra y a los otros cargos político que la acompañaban que habían acudido hasta allí para "hacerse la foto" en lugar de acudir "con botas de agua y una pala" a ayudar en las tareas de limpieza en los primeros días.

Uno de los momentos de más tirantez se vivió cuando una vecina se quejó porque la ministra estaba contestando preguntas de los medios de comunicación sobre Cataluña. Ahí la mujer se llevó una reprimenda de Montero: "Ya sé que Cataluña no le importa, pero si me pregunta un profesional sobre este tema, una cosa no es incompatible con la otra. Usted me lo va a poder contar ahora, pero ellos están haciendo su trabajo", le dijo delante de los medios de comunicación.

CALLES AFECTADAS

La zona más afectada del distrito de Campanillas fue la calle principal, José Calderón, la calle Cristobalina Fernández y la barriada del Brillante, donde el río Campanillas hace una pronunciada curva y es donde se registró el desbordamiento.

OFICINA DE AYUDA

El Ayuntamiento de Málaga mantiene abierta una oficina para atender a los afectados, en la Junta Municipal de Distrito, que hasta el momento ha atendido a más de 750 personas. Se les asesora sobre los trámites que deben realizar para poder recibir ayudas y también se informa sobre bulos que han surgido a lo largo del fin de semana, como que se había abierto la presa de Casasola, algo que ha desmentido en numerosas ocasiones el Gobierno andaluz.

TROMBA INESPERADA

La tromba de la madrugada del pasado viernes al sábado dejó 132 litros de lluvia por metro cuadrado, casi el doble de lo que suele llover en Málaga en un mes de enero.