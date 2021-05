José Manuel Soto habla, contra todo pronóstico, de quién es su “ídolo” en el Congreso de los Diputados

José Manuel Soto es una persona que rara vez suele callarse y habitualmente muestra su opinión sobre aquello que considere adecuado, ya sea para alabar o para criticar. Le guste o no le guste. Hace unos días ya lo hizo cuando iba a ser vacunado con AstraZeneca. “Me descojono con la gente opinando sobre las vacunas sin tener ni puta idea de nada. Yo me fio de los científicos y me vacunaré con la que me toque y punto”, escribió en Twitter. Ahora, el famoso cantante se ha referido a su “ídolo”.





El sevillano nunca ha escondido su pensamiento sobre la gestión del Gobierno que preside Pedro Sánchez. José Manuel Soto se ha mostrado muy crítico y no duda en tirar dardos si se le pregunta por la actualidad política. Pero en este caso ha dicho que un político es su ídolo. Ese político es Carlos García Adanero, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso. Carlos García Adanero es uno de los políticos que más ataca y critica al Gobierno y sus intervenciones en el Congreso de los Diputados no dejan indiferente a nadie. Esta semana ha vuelto a hablar en una nueva sesión para analizar las propuestas de fiscalidad del Poder Ejecutivo.













LA CRÍTICA AL GOBIERNO DE GARCÍA ADANERO

El propio político de Unión del Pueblo Navarro ha subido un vídeo a Twitter de su intervención en el Congreso y se ha vuelto viral, ya que cuenta con más de 200.000 visualizaciones. El diputado nacido en Talavera de la Reina opina que “el problema es definir quién es rico porque dice el Gobierno que solo va a subir los impuestos a los ricos y que la derecha solo quiere bajar los impuestos a los ricos, a eso hay que ponerle nombre y apellidos”.





Carlos García Adanero continuaba su intervención detallando que “cuando uno ve que se quiere eliminar la declaración conjunta y que el 70% de las personas que la hacen cobran menos de 30.000 euros habrá que llegar a la conclusión de que para el Gobierno todo el que cobra menos es rico”, dice con ironía. Además, también afirma que “es evidente que el Gobierno va a subir los impuestos a todo el mundo”, pero el diputado de UPN quiere dejar claro que “la gente no es tonta”.









“La gente sabe que si fuera por ustedes los cogían de los tobillos y les escurrían hasta que les caiga el último euro, que es lo que quieren hacer”, apunta García Adanero, que añade que todos esos impuestos seguro que se vendrían a invertir en más políticos. “No caben más asientos aquí, hubo que ampliar porque no cabían los ministros y hay ministros que no han pasado por aquí desde el día de la investidura”, comenta el de UPN entre aplausos.





UN ÍDOLO PARA JOSÉ MANUEL SOTO





El vídeo de las palabras de Carlos García Adanero se han hecho viral en las redes sociales. El vídeo también ha llegado a ojos de José Manuel Soto, que con una sola palabra ha definido la intervención del de UPN: “Ídolo”, ha escrito el cantante sevillano en su cuenta de Twitter.









El diputado de Unión del Pueblo Navarro leyó el mensaje de José Manuel Soto y también se mostró muy cariñoso con el famoso cantante. “¡Muchas gracias José Manuel! Es un honor. Un abrazo”, le ha contestado.