La ITV avisa de que si tienes así las luces de tu coche no pasarás la revisión

Siempre es bueno estar al día de las novedades que te puedes encontrar al llevar tu vehículo a la ITV. Crees que puede estar todo bien y en orden y hay situaciones en las que luego no es así y puede acabar en negativa tu revisión, con lo que ello conlleva.

Seguimos analizando aspectos fundamentales para que nuestro vehículo se encuentre en perfecto estado y, de ese modo, pueda pasar la ITV satisfactoriamente.

VEIASA... AVISA

Hoy dedicaremos unas reflexiones a las luces, que tienen una función indispensable, ya que nos permiten ver y ser vistos: es decir, no sólo facilitan los desplazamientos después de la puesta del sol (cuando las condiciones lumínicas ambientales distan de ser óptimas) sino que también informan a los demás usuarios de la vía del lugar que ocupamos en la misma, así como de nuestras características como tipo de vehículo, tamaño, etc.

#Veitip ¿Sabes que si la orientación del haz lumínico de tu coche está alta se considerará falta grave y no pasarás la #ITV? Si está baja o con desviación lateral se tipifica como leve. Más información �� https://t.co/AY5KSAxIzvpic.twitter.com/8xjTeNwP5q — VEIASA (@Veiasa) May 6, 2021

Y es que según Veiasa, que es la empresa pública de ITV y metrologia adscrita a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía se apunta a que dentro de esta gran familia, las luces de cruce y carretera (habitualmente conocidas como “luces cortas” y “luces largas”, respectivamente) desempeñan un papel fundamental.

DOS O CUATRO LUCES

De acuerdo con el "manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV", todos los turismos deben estar provistos de dos o cuatro luces de carretera que emitan luz blanca, y dos luces de cruce en el mismo color. Mediante inspección visual, el inspector comprobará el número de luces, su funcionamiento y color, la orientación del haz luminoso en las de cruce o el funcionamiento del testigo de luces de carretera, entre otros aspectos.

Según se aprecian en distintos portales de internet, la orientación demasiado alta del llamado “haz luminoso de las luces de cruce” es un defecto grave, y tener otros defectos de orientación (por ejemplo, demasiado bajas o hacia los lados) es un defecto leve, y eso es igual aquí, que en cualquier parte de España, ya que el manual de procedimiento es el mismo en todas las comunidades.

#VeiTip El estado del motor deberá ser bueno. A través del capó delantero, y después en el foso, el inspector comprobará su estado, anclajes o cableado del circuito, entre otros aspectos.



Si hay goteo de aceite o riesgo de desprendimiento, el resultado será desfavorable. pic.twitter.com/UK5kIuXKuV — VEIASA (@Veiasa) May 10, 2021

Asimismo, e igual que veíamos con los neumáticos, el “manual” es muy exigente con los fallos en este ámbito, pues su papel en la seguridad de los pasajeros y de otros usuarios de la vía está fuera de toda duda. En este sentido, entre los fallos graves (que, por consiguiente, impiden recibir el visto bueno en la inspección) se encuentran:

- Que la orientación del haz lumínico esté alta.

- Contar con un número de luces no reglamentario.

- Que no funcione alguna luz de cruce.

- Que el color de las lámparas no sea reglamentario.

- Que no se apaguen todas las luces con un único mando y que la intensidad exceda los valores de referencia.

#VeiTip El freno de estacionamiento deberá ser capaz de mantener el vehículo parado sobre una pendiente del 16%.



Si lleva remolque incorporado, debe mantenerse detenido todo el conjunto en pendiente del 12%.



Estas comprobaciones se hacen mediante frenómetro. pic.twitter.com/w4NOO0nOJ9 — VEIASA (@Veiasa) April 29, 2021

Por otra parte, tienen consideración de defectos leves:

- Que la orientación del haz lumínico esté baja o tenga desviación lateral.

- Que el dispositivo manual de nivelación de las luces no funcione o no sea accesible desde el asiento del conductor.

- O que no esté operativo el testigo de luces de carretera.

En cualquier caso, te recomendamos que hagas una inspección visual básica antes de acudir a tu estación para pasar la ITV, y que si observas que algún dispositivo está fuera de servicio acudas a un taller para ponerlo a punto.

