COPE
Podcasts
Málaga - Antequera - Benalmádena
Málaga - Antequera - Benalmádena

Un incendio afecta al paraje Monte Coronado de Málaga

El Infoca lo daba por controlado este lunes al filo de las 22.00 horas

Un incendio afecta al paraje Monte Coronado de Málaga
00:00
COPE Málaga

Un incendio afecta al paraje Monte Coronado de Málaga

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado un fuego declarado en la tarde de este lunes en el paraje Monte Coronado de Málaga capital.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el incendio, que afecta a una zona de matorral, se ha controlado a las 21.55 horas, tras ser declarado a las 19.14 horas.

Hasta el lugar en un primer momento se han desplazado por parte del Infoca un helicóptero ligero y otro pesado, dos grupos bomberos forestales, dos brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.

De igual modo, han acudido hasta la zona afectada efectivos de bomberos del Parque Central (Martiricos) con una autobomba. Además de dotaciones de Policía Local.

Se viene trabajando sobre el terreno para dar por extinguidas las llamas dos grupos bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁLAGA

COPE MÁLAGA

En Directo COPE MÁS MÁLAGA

COPE MÁS MÁLAGA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 19 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking