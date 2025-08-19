Un incendio afecta al paraje Monte Coronado de Málaga

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado un fuego declarado en la tarde de este lunes en el paraje Monte Coronado de Málaga capital.

Así, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el incendio, que afecta a una zona de matorral, se ha controlado a las 21.55 horas, tras ser declarado a las 19.14 horas.

Hasta el lugar en un primer momento se han desplazado por parte del Infoca un helicóptero ligero y otro pesado, dos grupos bomberos forestales, dos brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.

De igual modo, han acudido hasta la zona afectada efectivos de bomberos del Parque Central (Martiricos) con una autobomba. Además de dotaciones de Policía Local.

Se viene trabajando sobre el terreno para dar por extinguidas las llamas dos grupos bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba.