Heriberto, padre de los dos niños secuestrados por su madre y llevados a Rusia: “Es una búsqueda desesperada"

El 1 de febrero de 2021 es una fecha que Heriberto Centeno, profesor de matemáticas en un centro de Estepona, no olvidará jamás. Ese día fue el último que vio a Stephanie y Leonardo, sus dos hijos, de siete y seis años. Según algunos testigos, los niños salieron del colegio de la mano de su exmujer y madre de los niños y a quien, como tenía pactado con Heriberto, le tocaba disfrutar ese fin de semana de los pequeños. Heriberto, que desde 2019 tenía custodia exclusiva de los niños otorgada por la justicia, intentó ese día localizar a Stephanie y Leonardo, pero todavía no lo ha conseguido. Él asegura que los niños están en Rusia; que la madre se los llevó a un país que ahora está inmerso en una guerra.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2021. Ese día, testigos ven a tu exmujer, de nacionalidad rusa y española, llevarse a Stephanie y Leonardo. Heriberto denunció los hechos, pero los trámites en la Unidad de Familia y Apoyo a la Mujer de la Policía Nacional (UFAM), se demoraron: “Pasaron 95 días hasta que una asociación exigió a la unidad que rindieran cuentas, entonces sí se pusieron en contacto conmigo para admitir a trámite la demanda por desaparición por dos menores de edad. Ya era demasiado tarde”, señala Heriberto en COPE Málaga.

ORDEN DE BUSCA Y CAPTURA

Hay una frase que le dijo su exmujer y que se le quedó grabada: “No volverás a verlos”. En estos últimos trece meses, Heriberto ha conseguido que la justicia reconozca en sentencia firme la ilegalidad del traslado de los pequeños y se ha reconocido el secuestro parental internacional por parte de la madre. Además, existe una orden de búsqueda y captura sobre ella por parte de la Interpol y es reclamada por un juzgado de Estepona. A pesar del respaldo judicial, Heriberto tiene poca esperanza “estoy bastante decepcionado y desesperado. De la Justicia no puedo esperar nada más”, lamenta.

PROHIBICIÓN DE SALIR DE ESPAÑA

Stephanie y Leonardo tenían dos sentencias que les prohibía expresamente la salida del territorio nacional y la expedición de pasaportes “no tengo todavía una explicación por parte de Fronteras, ni de Interior ni de Exteriores de cómo pueden dos menores de edad cruzar la frontera sin la autorización pertinente, es decir, la de un juez o la del progenitor custodio que en este caso soy yo”.

DESESPERADO

Ante la falta de respuestas y soluciones por parte de los canales oficiales, Heriberto tenía previsto viajar esta misma semana a Rusia para iniciar la búsqueda de sus hijos a título particular “tenía las sentencias traducidas y apostilladas y todo se ha ido al traste por la situación tan convulsa y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las fronteras están cerradas y todos los vuelos cancelados”.

Sobre la esperanza de encontrar algún día a sus hijos, Heriberto señala que él es realista: “No soy un iluso, pero la esperanza es lo último que se pierde. Soy una persona convencida de lo que tengo que hacer, aunque realista. No voy a parar de buscarlos, no me queda otra salida. Además, es una búsqueda hacia adelante desesperada y sin ningún apoyo”.