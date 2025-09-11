Habla el malagueño rescatado por una cadena humana en una playa de Málaga y que se ha hecho viral: “Me han llamado para venderme un seguro de decesos”

Las imágenes se han hecho virales. Las hemos visto en redes sociales y espacios informativos de cadenas locales, regionales y nacionales. Seguramente tú hayas visto el vídeo que nos sitúa en la playa del Peñón del Cura, en Mijas. Las imágenes muestran una cadena humana que ayuda a rescatar a una persona que se encontraba dentro del agua. A pesar sus intentos para salir, no podía debido al gran oleaje y a la resaca. El rescatado se llama Guillermo, tiene 57 años, es de Málaga capital, y en COPE Málaga hemos hablado con él.

DÍA DE PLAYA

La familia de Guillermo había quedado para pasar un día de playa. El lugar elegido fue el Peñón del Cura, en Mijas. El día estaba nublado, en el mar había mucho oleaje y ondeaba la bandera roja que prohibía el baño. La familia había quedado sobre las 11 de la mañana, pero Guillermo, su mujer y dos hijas, llegaron pasada la una de la tarde.

A esa hora, un padre, junto a varios niños, ya se habían bañado en la orilla a pesar de la prohibición. Las olas rompían con fuerza en ese punto. En esa ocasión, tras ser advertido por un socorrista, salieron del agua para evitar situaciones de peligro.

A pesar de la llamada de atención de los socorristas, ese mismo adulto volvió al agua con los niños una segunda vez. Guillermo acababa de llegar a la playa en ese momento. A los pocos minutos, se escucharon gritos porque dos menores de edad que se estaban bañando habían perdido pie y fueron arrastrados por la corriente unos 30 metros mar adentro y no podían salir.

“FUE UN IMPULSO”

Los gritos alertaron a las pocas personas que ese día estaban en la playa. Guillermo, que estaba sentado sobre su toalla, se puso de pie, corrió hacia la orilla y no se lo pensó: se tiró de cabeza al rescate de los dos niños que no podían salir.

En ese momento comenzó para él, uno de los momentos más complicados que ha vivido en sus 57 años de vida y que ha querido compartir con COPE Málaga: “Miro hacia la playa, veo mucha gente y cuando me acerco a la orilla veo a dos niños”.

Al ver la situación, Guillermo no lo dudó: “Me meto en el agua rápidamente. Veo al primer niño y me voy acercando a él poco a poco. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Sigo nadando hacia el segundo niño y veo que ya hay un socorrista junto a él”.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Fuengirola se Queja Momento del rescate en la playa

NO PODÍA SALIR

Los socorristas habían llegado hasta los niños. Mientras intentaban acercarlos a la orilla, Guillermo nadaba para salir del agua, pero la fuerte resaca le impedía llegar a la orilla. Tras unos minutos de lucha contra la corriente, las fuerzas empezaban a fallarle: “No había forma. Me puse de espaldas y dejé de hacer fuerza. No podía hacer nada. Es cierto que no desespero, pero me entra cierta preocupación”.

Mientras tanto, su familia, desde la orilla, contempla la situación con desesperación e impotencia. Afortunadamente, dos socorristas logran llegar hasta Guillermo. Ya hay tres personas en el agua: “Ninguno de los tres podíamos avanzar hacia la orilla y así estuvimos unos dos minutos. Uno de ellos se suelta y el que se queda conmigo me puso en la cintura el flotador. En esa circunstancia yo podía mover los brazos y las piernas y logro acercarme a la orilla poco a poco”

Gracias a la profesionalidad y pericia de los socorristas, Guillermo comienza a acercarse a la orilla, lugar donde le espera una cadena humana para agarrarlo y sacarlo completamente del agua: “Esa cadena de ayuda en la que todos unificaron el esfuerzo, sirvió de ayuda”.

AL LÍMITE

Finalmente, Guillermo salió del agua. Estaba al límite de sus fuerzas. En la arena lo esperaban los servicios de emergencias para realizarle pruebas sobre su estado. Todo quedó en un susto.

El vídeo del rescate se ha hecho viral en redes sociales, donde muchos comentarios tachaban a Guillermo de imprudente. Él asegura que lanzarse al agua para ayudar a los niños fue un impulso: "Al ver a los niños es un pensamiento instantáneo: “Si piensas en todas las circunstancias humanas, seguramente no te mueves, pero eso es un instante en el que tienes un impulso y te vas rápido”.

Las imágenes de la cadena humana para su rescate han tenido una gran repercusión en medios y en redes sociales. Guillermo asegura estar sorprendido por ello y confiesa que algunos comentarios le han sacado una sonrisa. Una anécdota que nos ha contado es tres días después del rescate recibió una llamada de una compañía para venderle un seguro de decesos.

Anécdotas aparte, lo importante es que todo terminó de la mejor manera. Tras el rescate, los dos niños y Guillermo, siguieron disfrutando de un día de playa. Eso sí, no volvieron a entrar en el agua.