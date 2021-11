El gesto de un Guardia Civil en un control de alcoholemia: “Tenía hambre y sed”

Pasa a veces, y con frecuencia, que al acercarnos a un control, bien de Policía o de Guardia Civil, vamos con temor. Nada más lejos de la realidad. No debe ser así, respeto, pero miedo, si vas con todo legal y no escondes nada o portas algo que es ilícito, no debes temer nada. Las fuerzas del orden público están para salvaguardar tu seguridad.

La Guardia Civil es un cuerpo muy respetado en España. Son el cuerpo de seguridad del Estado español que se encarga de mantener el orden fuera de las ciudades. Y son personas, con sus problemas cotidianos como tu. Sienten, padecen y hacen cumplir la ley en su justa medida.

Mientras el conductor del vehículo se sometía a las pruebas de alcoholemia el menor que viajaba con él por la A-31 manifestó que tenía hambre y sed. Uno de los guardias civiles no dudo en comprarle un sándwich y una botella de agua, cosa que este agradeció.#SeguridadVialpic.twitter.com/NF6ba0vAKL — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) November 18, 2021

Y si no que se lo digan a este guardia civil, que “mientras el conductor del vehículo se sometía a las pruebas de alcoholemia, el menor que viajaba con él por la A-31 manifestó que tenía hambre y sed. Uno de los guardias civiles no dudo en comprarle un sándwich y una botella de agua, cosa que este agradeció”, así lo apuntan en sus redes sociales la propia Guardia Civil.

ENORME GESTO

El caso, que lo compartió el propio cuerpo como decimos en sus redes sociales es de ser agradecido. Se trata de ayudar. Y es que mientras el conductor del vehículo se sometía a las pruebas de alcoholemia, el menor que viajaba con él por la A-31 manifestó que tenía hambre y sed. Uno de los guardias civiles no dudo en comprarle un sándwich y una botella de agua, cosa que este agradeció. Ese gesto fue muy aplaudido en redes sociales. Los agentes también son humanos y es bueno este tipo de actos solidarios en un momento en el que la necesidad era palpable.

CONTROL EN CARRETERAS

Y es que la Guardia Civil puede darnos el alto por muchos y variados motivos. Si la orden de detención del vehículo es dada mientras circulamos, irá acompañada de parpadeos de luces rojas, junto a las luces azules características. Si no estamos cometiendo ninguna infracción grave, no encenderán la sirena. En el caso de que solo encendiesen las luces azules, sin acompañarlas de las rojas, la Guardia Civil no nos está ordenando el alto. Al contrario, nos piden paso porque tienen que atender una emergencia.

¿POR QUÉ SE LLAMA BENEMÉRITA?

De muchos es sabido que a la propia Guardia Civil se le suele llamar La Benemérita. Aprovechando que te hablamos de ese gran gesto de la Guardia Civil, te explicamos el origen de la Benemérita, la cual viene de beneméritos, cuyo significado es “bien merecidos” o “dignos de galardón”. Ser benemérito es un honor que tiene en exclusiva la Guardia Civil desde el 1929 y a través de un Real Decreto.

Siempre velando por la seguridad muy cerca de donde tú estás.



Disfruta con responsabilidad, ¡sé prudente! Y si las cosas se complican... marca el ��#062#ServiryProteger#AllíDondeNosNecesitespic.twitter.com/F8gSvEW7SM — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) November 17, 2021

Por ello, no es de extrañar que, hoy en día, la Benemérita está desplegada por toda España, con más de 2.000 instalaciones y más de 80.000 guardias civiles, entre hombres y mujeres, que protegen a los ciudadanos de actos delictivos, vigilan nuestras carreteras, y realizan rescates por tierra, aire y agua. Todo para defender nuestra seguridad. Gestos como el de este Guardia Civil es muy común entre los cuerpos de seguridad del estado.

