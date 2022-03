El futuro del Museo Ruso de Málaga está en el aire

El Ayuntamiento de Málaga no transferirá más fondos públicos al Museo Ruso, y por lo tanto, no se podrán renovar las exposiciones actuales, ni albergar ninguna nueva. Aunque la pinacoteca sí seguirá abierta por recomendación del el Ministerio de Cultura.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aludido a la conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albare, sobre estas cuestiones, ya que "debemos coordinar las decisiones en materia de cooperación cultural en relación con Rusia" en el marco de las decisiones del Gobierno de España y de Europa.

"Ya el ministro me anticipó que había una política de contención de esa colaboración cultural establecida en reuniones a nivel europeo", ha señalado, al tiempo que ha recordado que habló también con Gúzman Palacios, director de Relaciones Culturales, "para que conectáramos a efectos de saber el contexto".

En este sentido, De la Torre ha incidido en que "hice alusión desde el principio, porque en este tema hay que tener una postura racional y lógica, y no tanto buscar posiciones que podríamos llamar 'de postureo personal', de ver cómo las sanciones establecidas por Europa podían afectar a las transferencias de recursos que tenemos con el Museo Ruso en base al acuerdo firmado" y prorrogado hasta 2035.

"Quería saber si quedaba afectado o no y es un tema que he podido aclarar también con los datos que ya en esta materia existe", ha explicado, aclarando, en primer lugar que no se pueden hacer transferencias, por lo que no se podrán renovar las exposiciones del Museo.

INCERTIDUMBRE

De la Torre ha aclarado que Palacios ha aconsejado mantener abierta la pinacoteca porque "cree que no es bueno cortar absolutamente esa presencia y mantener un mensaje de que la cultura está por encima de la barbarie".

Así, ha agregado que habrá que ver cómo van las cosas en los próximos meses pero "no se pondrán renovar las exposiciones y mantener el museo abierto será con las mismas exposiciones que hay", pero "hay que hablar, lógicamente, con los responsables del museo". "Es un escenario que, en un principio, podía contemplarse como posibilidad y se confirma así".

"Digamos que la continuidad del museo está, yo no digo en entredicho, digo como hibernando", ha explicado el regidor, que ha insistido en que no habrá transferencias ni renovación de las obras.

Cuestionado sobre cómo continuará el museo, ha señalado que en cada momento se irán tomando decisiones y ha insistido, de igual modo, "en la mejor solución para la ciudad que es lo que me mueve". Además, ha señalado sobre si continuarán las mismas obras que habrá que analizarlo jurídicamente, ya que las obras venían apoyadas en una contrapartida económica para cada renovación.

Asimismo, ha reiterado que las acciones se harán en coordinación con el Gobierno. "Un Ayuntamiento no puede funcionar aislado del contexto global, nacional y europeo y así he tratado de hacerlo desde el principio".

En este punto, y preguntado por cómo se mantendrá el museo abierto si no pudieran continuar las actuales muestras, ha señalado que eso es futurible, por lo que se resolverá cuando llegue. "Para todo hay solución en la vida, siempre que no busquemos postureos; hay excesivo postureo en la muchas de las declaraciones de estos días", ha concluido.

MEDALLA PUSHKIN

El alcalde ha informado de que devolverá la medalla Pushkin, una condecoración estatal que se entrega con motivo del Día de la Unidad Popular de la Federación de Rusia, y que el regidor recibió en 2018 de manos del presidente ruso, Vladimir Putin.

De la Torre, asimismo, espera hablar en breve con el embajador de Rusia para informarle sobre la Medalla para que "entienda esa devolución, puesta a disposición, de esa medalla, que él intervino para que fuera así". Ha recordado, al respecto, que fue un "reconocimiento de lo que se había hecho desde Málaga en relación con el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, a la cultura y arte ruso" y que esa devolución "no va a tener ningún efecto".

"Quiero hablar con el embajador sobre este tema para que entienda que lo planteo en unos términos en que lo veo compatible, tras lo que he hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, al plantearme la continuidad del Museo en términos de hibernación, puesto que no cabe hacer transferencias y renovación" de las exposiciones", ha incidido.