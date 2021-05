Fran Perea preside una mesa electoral en Madrid y se encuentra con un guiño a Los Serrano: "1+1 son 7..."

Las redes sociales hay que tomárselas como tal. Información y buen humor, y es lo que le ha pasado al actor y cantante malagueño, Fran Perea, que en este pasado 4 de Mayo, como muchos otros madrileños, cumplió sus deberes como ciudadano y le tocó trabajar en una mesa electoral, y en uno de esos colegios electorales, donde ayer se votaba la presidencia de la Comunidad de Madrid, Perea tuvo una notable presencia.

A Fran Perea le había tocado, nada menos, que ser presidente de la mesa, en uno de los colegios del distrito centro, por lo que tuvo que estar ahí hasta horas después del cierre de las urnas, a las 20 horas. Tanto es así y como dice la norma, tuvo que contar los votos y levantar las correspondientes actas a su término.

Y es precisamente esa parte de la tarea, la de contar votos, la que ha hecho gracia al cantante y actor malagueño.

"Los de la junta electoral son un@s cachond@s: poner al de 1+1 son 7 a contar votos...", decía en un tuit el cantante malagueño, que adjuntaba el acta de convocatoria a su mesa.

Fran Perea hace referencia a la canción de la serie Los Serrano, que él mismo interpretaba y cuyo estribillo es "Uno más uno son siete / Quién me lo iba a decir / Que era tan fácil ser feliz".

El tuit de Fran Perea ha generado decenas de reacciones en Twitter. Muchos de los usuarios le mandaron todo su "ánimo" por tener que permanecer en el colegio electoral hasta horas después del cierre de las urnas, a las 20.00, cuando se procedió al recuento y al levantamiento de actas.

3 mesas me he chupado yo, 2 de vocal y una de presidenta. Nunca me he aburrido tanto en mi vida.