La explicación del coronel Baños sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: “para evitar malentendidos”

El programa "Horizonte", que emite cada jueves en Cuatro Televisión, y que congregó en sus pantallas a casi un millón de espectadores, contó en su última emisión con una notable ausencia, la del Coronel del Ejército de Tierra, y especialista en geoestrategia, Pedro Baños.

En un programa donde se trató en exclusividad el tema del conflicto que se vive en Ucrania por la invasión rusa, llamaba la atenció que no estuviera presente el Coronel Baños, habitual contertulio del programa y una de las firmas claves de nuestro país para entender los acontecimientos y estrategias militares que se están sucediendo al este de Europa.

La incógnita pronto quedó resuelta, ya que el propio Iker Jiménez, director y presentador del programa, argumentaba los motivos de esta ilustre ausencia: "Él me ha dicho que puedo decir que, harto de las amenazas, se aísla y se mete poco menos que en un búnker. Ya volveremos a vernos", empezaba argumentando en el programa el propio Iker.

Última Hora: 23.10h - La Cruz Roja denuncia que, debido al asedio, los habitantes de Mariupol han empezado a pelearse por la poca comida disponible #Horizontepic.twitter.com/tz0mxG5Nt9 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 10, 2022

Además, el propio presentador del programa, no sólo apoyaba a su amigo y compañero, si no que le dejaba las puertas abiertas para volver acudir a su programa cuando estuviera preparado y lo considerara oportuno: "Me hubiera gustado mucho que estuviera esta noche con nosotros porque es un gran experto en geopolítica, pero siempre va a tener este programa y la máxima libertad absoluta para hablar. Él es un espíritu libre", explica Jiménez.

Por último, el popular presentador le defendía de los ataques que estaba recibiendo de manera infundada a través de las redes sociales por su visión de la invasión de Rusia sobre Ucrania: "Yo, que le conozco, sé que es un hombre que ama a su país y tiene unas convicciones absolutamente firmes y eso a veces también es un peligro. Un abrazo, amigo, te esperamos pronto", finalizaba Iker Jiménez.

RESPUESTA DE EL CORONEL BAÑOS

Pedro Baños no dudó en responder amigablemente al apoyo de Íker Jiménez y utilizó su perfil de twitter en una serie de tweets para agradecer el apoyo mostrado por el presentado vitoriano: "Incluso en las circunstancias más tensas, cuando los demás ceden y se dejan arrastrar por la corriente impuesta, Iker permanece libre e independiente. Nunca pierde su Horizonte.¡No hay otro igual! Iker volvió a mostrar las características que le diferencian y le hacen sobresalir: valentía, pluralidad y amenidad", escribía el experto en geopolítica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El propio coronel Baños también dejó claro que no claudicará ante las críticas recibidas: "La estrategia también consiste en saber qué batallas hay que luchar y cuándo hacerlo; y cuándo toca esperar. Rendido, nunca; preparado, siempre. Y por encima de todo, sin perder nunca de vista la misión principal: la defensa de España y los españoles. Mi mayor gratitud a Iker y a Ángel Niño por sus afectuosas palabras de apoyo.Agradecimiento que hago extensivo a todas las personas que me habéis mostrado vuestro aprecio. Solo por vosotros ya merece la pena resistir."





La estrategia también consiste en saber qué batallas hay que luchar y cuándo hacerlo; y cuándo toca esperar.

Rendido, nunca; preparado, siempre.

Y por encima de todo, sin perder nunca de vista la misión principal: la defensa de España y los españoles. — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) March 11, 2022





SU VISIÓN SOBRE EL CONFLICTO EN UCRANIA

La polémica y las críticas surgieron porque algunas personas había interpretado que el Coronel Baños estaba justificando la invasión de Rusia a un país soberano como Ucrania, algo que el propio proptagonista se apresuraba a aclarar con un hilo en tweet donde daba su visión clara sobre el conflicto: "Tan solo pretendo que al menos estén fundamentadas las críticas que recibo", empezaba diciendo para luego dar su visión sobre los hechos que acontecen: "Empecé a interesarme por Rusia y Ucrania en 2008, cuando tuve la oportunidad de recorrer buena parte de este último país en visita oficial", explica que tras conocer de cerca la situación y entablar relación con miembros del ejercito ucraniano y ruso tiene claro que "desde hace 15 años he estado abogando por el acercamiento entre la Unión Europea y Rusia"

Quizá es el momento de que explique mi posición con respecto a #Rusia y a #Ucrania, por si sirve para evitar malentendidos.

Con ello, tan solo pretendo que al menos estén fundamentadas las críticas que recibo, a las que siempre atiendo y que me ayudan a mejorar.



Va hilo. — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) March 1, 2022





Después de argumentar el conflicto tiene claro que "No se puede aceptar que se utilice la guerra como un instrumento más de las relaciones internacionales" y también pone el foco en el papel de Estados Unidos: "Sin quitarle un ápice de responsabilidad a Putin, el principal responsable del ataque a Ucrania, tampoco debemos olvidar que la administración Biden no ha hecho el más mínimo gesto por atender a ninguno de los requerimientos de Rusia en los días previos a dicho ataque". decía a la vez que agradecía los comentarios y las críticas de modo educado.

También te puede interesar:

La advertencia del coronel Pedro Baños sobre el futuro de las democracias: "Probablemente no sea para bien"

El coronel Pedro Baños avisa de lo que puede pasar si estalla la guerra contra Rusia: "No están preparadas"