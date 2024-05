Un experto sobre beber agua envasada en plástico: “No hay que obsesionarse...”

Hace dos meses, en la provincia de Málaga estábamos haciéndonos a la idea del verano tan complicado que íbamos a vivir por las restricciones en el consumo del agua a consecuencia de la sequía. Hoy las cosas han cambiado: con la Semana Santa llegó la lluvia... agua que ha aliviado al menos en parte la grave sequía que estamos padeciendo, incluso se anunciaba hace unos días que las piscinas de toda Málaga podrán abrir este verano. Los embalses han mejorado.

Eston son los datos: a principios de marzo, los pantanos de la provincia estaban al 16 por ciento de su capacidad con menos de cien hectómetros cúbicos almacenados. Hoy, dos meses después, rozan el 28 por ciento de llenado y los 170 hectómetros. Por poner el foco en el pantano que está sufriendo la sequía de forma más acusada y desde hace más tiempo: el embalse de La Viñuela, en la Axarquía a principios de marzo estaba al siete y medio de su capacidad y supera el 19 por ciento, con más de 31 hectómetros, gracias a esas lluvias que tuvimos especialmente en el mes de marzo.

Calidad

A pesar del leve alivio de embalses y acuíferos subterráneos, el agua sigue siendo un bien escaso que disfrutamos en casa con solo abrir el grifo. Pero a veces nos preguntamos cómo es la calidad del agua que llega a nuestro hogares y si la bajada de los niveles de los acuíferos tiene inpacto en su composición, aspecto o sabor. A estas cuestiones ha contestado Iñaki Vadillo,catedrático en Hidrogeología en la Universidad de Málaga. "Puede haber un poco más de sedimentación o arcillas, pero eso se trata en las estaciones de tratamiento y a los consumidores nos les repercute".

El catedrático asegura que la cantidad de agua almacenada, aunque sea muy poca, no influye en su calidad ya que toda pasa obligatoriamente por una planta de tratamiento. Pero sí admite que en la provincia hay casos singulares en los que es necesario aplicar otros tratamientos o buscar nuevos acuíferos para extraer el agua. "En la zona de cabecera como Antequera o Fuente de Piedra, el descenso de los acuíferos hace que se utilicen aguas de mayor salinidad".

Pero dejando al lado estos casos, Vadillo asegura que el agua del grifo de la provincia y, de la capital en particular, es de alta calidad. "El agua de abastecimiento de Málaga es de una calidad excepcional".

Menciona el catedrático el agua embotellada, una opción que eligen muchos hogares. Casi la totalidad de esa agua que que se comercializa viene en recipientes de plástico, pero eso no tiene efectos nocivos para la salud. "No hay que volvere locos en no beber agua embotellada que esté en plástico, desde que se embotella hasta que se utiliza hay un corto período de tiempo".