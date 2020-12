Cómo evitar los peligros de hacerte rico de un día para otro cuando ganas la lotería

Todos aquellos que participan en la lotería de Navidad lo hacen con la ilusión de que les toque el Gordo, o por lo menos un pellizco. Un primer premio asciende a 400.000 euros brutos, una cantidad que nos puede dar el impulso para llevar a cabo nuestros proyectos o como se suele decir “para tapar algunos agujeros”. En lo que sí coinciden la mayoría de expertos es que esa cantidad no nos soluciona la vida.

El director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partearroyo, asegura que, que nos toque el gordo de Navidad es una muy buena noticia, pero hay que saber gestionarlo si no queremos llevarnos sorpresas desagradables en un futuro“ganar un buen premio puede hacer que uno pierda la cabeza. Te vienen ideas como comprarte una casa, un coche, montar un negocio. No está mal, pero que sea con calma y planificándolo con tranquilidad”.

PROPUESTAS

El experto recuerda que si el premio supera los 10.000 euros, Hacienda se queda con el 40 por ciento, es decir, una buena porción de la tarta. Además señala que es habitual que si nos ha tocado un buen premio “puede aparezcan personas por todos lados que ofrezcan inversiones o ideas de negocio con grandes expectativas de futuro y beneficios. Por eso es conveniente llevarlo de la manera más privada”.

ME HA TOCADO EL GORDO

Supongamos que nuestro sueño se cumple y los niños de San Ildefonso sacan nuestro número junto al primer premio. Ya tenemos 320.000 euros en nuestra cuenta, una vez quitado el 40 por ciento de Hacienda. Pertarroyo nos propone ver la situación desde la siguiente perspectiva: “Quien tenga un sueldo de 16.500 euros, si dividimos el premio por esta cantidad, nos salen 24 años. Es decir, el Gordo equivaldría a 24 años aproximadamente de trabajo, que es precisamente el plazo medio de una hipoteca. Por tanto, aunque es más que evidente que un buen premio de lotería te puede hacer la vida más fácil, eso no quiere decir que tengas que dejar de pensar en el futuro”.

CLAVES

Lo lógico es que una vez confirmemos que nos ha tocado el Gordo, saltemos de alegría y nos invada la euforia. Lo recomendable es mantener la calma y la cabeza bien fría “tenemos que tener en cuenta que cuantos más bienes de lujo tengamos, más dinero gastaremos. No nos costará lo mismo la comunidad o el IBI de un piso que compremos por 300.000 euros, que el de otro que cueste 120.000. Igual que no nos costará lo mismo el seguro de un Seat Ibiza que asegurar un Mercedes. Es decir, el Gordo no te va a solucionar la vida al instante, pero sí que te ayuda a encauzarla, sobre todo de cara al futuro”, señala Álvaro Pertarroyo.

FUTURO

Como experto financiero, Pertarroyo nos recomienda que antes de tomar cualquier decisión, ya sea de inversión o de gasto, hay que pararse y pensar en las consecuencias ya que hay muchos casos de personas que han ganado premios y han terminado arruinadas por tomar malas decisiones “hay que pensar a largo plazo, no a corto: para obtener una buena rentabilidad de cara al futuro hay dos factores que no podemos dejar de lado: tiempo y riesgo. A mayor riesgo y tiempo, mayor rentabilidad, y viceversa".

Diversifica tu premio: una de las ventajas de los vehículos de inversión como los fondos de inversión es la diversificación. Así, si una inversión sale mal, las demás podrán contrarrestarla. Por eso es conveniente invertir el dinero de nuestro premio en diferentes productos.

SABER RODEARTE

Uno de los factores más importantes para que ganar un gran premio económico no termine dándote dolor de cabeza, es saber a quien acudir “independientemente de que no conozcas nada de los mercados o que controles algo, si no te dedicas a la inversión, apóyate en los profesionales. Contar con un asesor personal que se dedique a ayudarte a gestionar tu capital es más provechoso y, sobre todo, más seguro”, apunta Pertarroyo.

