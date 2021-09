Estos son los teléfonos donde Whatsapp dejará de funcionar el 1 de noviembre

La evolución de Whatsapp es imparable. La aplicación móvil que manejan a diario dos mil millones de personas en todo el mundo continua con sus constantes cambios y esto está provocando que muchos teléfonos móviles se estén quedando obsoletos a la hora de hora de hacer frente a estas mejores.

En las últimas semanas hemos ido contando como la APP ha ido incluyendo una serie de mejoras que han sido muy bien recibidas por los millones de usuarios. Optimizaciones como acelerar los audios, crear accesos directos a contactos con solo pulsar el icono de la aplicación, apliacaciones para transcribir audios o incluso para optimizar la batería de tu terminal.

Sin embargo, no todos los teléfonos están preparados para hacer frente a tantas novedades y a las que están previstas que se incorporen a lo largo de los próximos días. Las mejoras de la app son bien recibidas por los usuarios con gran expectación y están deseando llevarlas a cabo, sin embargo, también nos obliga a que nuestros terminales también estén actualizados.

A principios de 2021, Whatsapp ya hizo una purga de teléfonos en los que dejaría de funcionar esta aplicación en este año y ahora de nuevo la compañía comunica que hay una serie de celulares en los que la aplicación dejará de funcionar en 2021.

Hasta ahora WhatsApp requiere utilizar como mínimo la versión 4.0.4 Ice Cream Sandwich de Android, pero ahora para poder seguir utlizándolo será necesario el sistema Android 4.1 Jelly Bean o posteriores.

