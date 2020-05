Estos son los síntomas que te alertan de que eres celíaco

Técnicamente se denomina enteropatía sensible al gluten o sprúe celíaco, pero tú la conoces como celiaquía, una enfermedad del sistema inmune por la cual una persona reacciona de forma adversa a la ingesta de gluten. Hablamos de una dolencia que en España afecta al uno por ciento de la población. Y aunque habitualmente se diagnostica en edad infantil, también puede ser detectada ya en la edad adulta.

ESTOS SON LOS SÍNTOMAS

Es por ello que resulta fundamental distinguir los síntomas que pueden estar avisando de una posible celiaquía. Los síntomas se sufren principalmente en el intestino delgado y se revelan como alteraciones en el tránsito intestinal, dolor de tripa, diarrea, pérdida de peso, digestiones pesadas o hinchazón. Estos son los avisos que debes tener en cuenta porque, si es común que padezcas este tipo de síntomas, entonces puede que el médico acabe determinando que eres celíaco.

Se trata de síntomas comunes tanto a las personas no diagnosticadas como a aquellas que sí son conocedoras de que padecen celiaquía, pero no siguen una dieta adecuada a esta dolencia.

¿CÓMO SE DETECTA LA CELIAQUÍA?

Si una persona sospecha que puede padecer celiaquía –por sufrir este tipo de síntomas- y quiere salir de dudas, la forma es muy sencilla: con un simple análisis se sangre se puede detectar la enfermedad.

Para algunos pacientes, la analítica de sangre resulta suficiente y lo siguiente que deberá hacer será adaptar su alimentación a la celiaquía, es decir, llevar una dieta sin gluten. Sin embargo, hay casos en los que el enfermo debe completar ese análisis con una endoscopia digestiva alta para la vsiualización y la toma de biopsias del duodeno, para posteriormente ser estudiadas en un laboratorio.

Además, en ocasiones se realizan test genéticos a familiares de primer grado de pacientes celíacos.

CELÍACOS Y EL CORONAVIRUS

¿Puede afectar el coronavirus de forma diferente a quienes padecen celiaquía? Es la pregunta que estas personas se han venido haciendo estos últimos meses. Ante esa preocupación, desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca recomiendan seguir los mismos consejos del Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y, por supuesto, mantener una estricta alimentación libre de gluten.

⚠️Comunicado oficial de la SEEC (Sociedad Española de Enfermedad Celiaca) sobre Enfermedad celiaca y coronavirus.⚠️



Ante todo, calma y seguir las instrucciones de los expertos.

#MovimientoCeliaco ��https://t.co/lQ1KMH0JBt — Federación de Asociaciones de Celiacos de España�� (@FACEceliacos) March 10, 2020

BULOS EN TORNO AL GLUTEN

La enfermedad celíaca es motivo de multitud de bulos, que desde el equipo de médicos de Melio, una plataforma online de análisis de sangre, quieren aclarar.

Por un lado, aseguran que la celiaquía no es una alergia al gluten. En este sentido explican que las reacciones alérgicas también tienen que ver con el sistema inmune, pero por otras vías y con otro tipo de anticuerpos, por lo que técnicamente no se puede considerar una alergia.

Estos médicos aclaran que en la celiaquía no existen niveles. Esto quiere decir que no hay enfermos más o menos celíacos que otros y que, por tanto, no hay enfermos que toleren el gluten mejor o peor que otros. En este sentido, aclaran que una persona que siga una dieta estricta sin gluten, si de forma puntual ingiere alguna pequeña cantidad, habitualmente no genera un gran rechazo en el organismo. Sin embargo, si un celíaco no sigue una dieta sin gluten, por poco que tome notará bastante sintomatología.

DIETA SIN GLUTEN, EL ÚNICO TRATAMIENTO

Se considera una enfermedad sin cura, la persona celíaca lo será siempre, pero llevando una dieta estricta, no existen más complicaciones. También es cierto que la celiaquía no tiene tratamiento, sino que la única forma de reducir sus efectos es esa dieta adecuada. Por tanto, en cuanto se diagnostique la dolencia, lo indicado es comenzar ese nuevo hábito alimenticio. De esa forma, la mejoría es perceptible en una o dos semanas.

Los celíacos deben saber que el gluten no solo está en los cereales. Se trata de un conjunto de proteínas presente en el trigo, el centeno, la cebada, la avena y el triticale (que procede de cruzar el trigo y el centeno). Pero, además, puede aparecer en algunos espesantes o aglutinantes cuyo uso es frecuente en la industria alimentaria, por lo que hay que tener especial precaución en la ingesta de algunos embutidos, carnes procesadas, salsas y otro tipo de alimentos procesados.

