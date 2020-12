Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando cenas tarde

Llegar a casa tarde, después de una agotadora jornada de trabajo, de haber ido con prisas para llevar a los pequeños de casa a las actividades extraescolares, tras pasar por el gimnasio... y todo eso habiendo malcomido. ¿La consecuencia cuando llega la noche? Devorar una cena cargada de calorías y, además, muy tarde. Esta situación o alguna parecida se vive diariamente en miles de hogares españoles, donde la costumbre es comenzar a cenar a un horario muy tardío, en contra del hábito que tienen los vecinos de otros países europeos.

Sin embargo, la recomendación de los expertos es separar todo lo posible el momento de la cena del momento de ir a la cama, puesto que el “organismo funciona de una manera distinta de día que de noche”. “Cuando dormimos e, incluso, antes de dormir, el organismo empieza a prepararse para el reposo y los mecanismos de digestión y de metabolizar los alimentos se van ralentizando”, según explica en COPE MÁS Málaga la doctora en Nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Julia Wärnberg.

LOS RIESGOS DE UNA CENA TARDÍA

Por tanto, “si cenamos muy tarde, el cuerpo no tiene tiempo para gastar y metabolizar todo y esto puede provocar obesidad e, incluso, diabetes”. “El azúcar en sangre, si se cena tarde, está comprobado que es más alto y puede provocar, diabetes”, explica la experta en Nutrición. “La digestión también nos va a dar un mejor o peor sueños: si cenamos ligero y el cuerpo no tiene que trabajar con la digestión, tendremos un mejor sueño y eso es importantísimo”, según Julia Wärnberg.

El horario de las comidas dependen “mucho de las obligaciones que cada persona tenga durante el día, entonces no hay unas horas específicas” para el desayuno, el almuerzo o la cena. Sin embargo, hay algunas pautas claras, como que los niños “deben desayunar antes de ir al colegio, sí o sí, independientemente de la hora a la que se despierten”.

LA CLAVE: CINCO COMIDAS AL DÍA

Respecto a la comida, la hacemos “cuando toca el descanso en el trabajo o en el colegio, alrededor de las 14.00 horas”, pero el consejo de la experta en Nutrición es que, si nos hemos levantado muy temprano, tomemos algo a media mañana “para no llegar a la comida con mucha hambre”. Por el contrario, “si hemos desayunado tarde, este tentempié se puede saltar”.

En todo caso, “lo importante con los horarios de la comida es que no lleguemos a ese momento con mucha hambre”, engañando al estómago a media mañana y a media tarde. O dicho de otra forma, haciendo cinco comidas al día, una fórmula que “defiende” la doctora Wärnberg, puesto que nos “ayudará a no llegar con mucha hambre a las principales comidas... y sobre todo a la cena, por lo que comeremos más ligero y más equilibrado”.

En todo caso, quienes tengan unos horarios en su día a día que les impidan cenar temprano, el consejo de la experta es “tomar algo, un tentempié, una merienda, un bocadillo... a las 18.00 o 19.00 horas para poder cenar muy poquita cantidad antes de dormir... que no lleguemos a las 22.00 con muchísima hambre porque no solo nos va a pesar cuando dormimos, sino que con hambre elegimos alimentos más energéticos, más intensos y comemos más cantidad... y ahí está la clave”. “Las cinco comidas al día están para eso, para no tener tantísima hambre, sobre todo para cenar”, concluye la experta.

