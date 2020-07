Este es el estudio que revela realmente el grado de seguridad de las mascarillas caseras

La pandemia provocada por el COVID- 19 ha propiciado que las mascarillas sean una prenda más a ponernos en nuestro día a día. Salir de casa con la mascarilla puesta es una rutina ya habitual en nuestra sociedad. El objetivo de la mascarilla ya lo tenemos inoculado: nos sirve para no contagiar y para no contagiarnos.

Ya casi somos expertos en los tipos de mascarillas que hay que si FFP1, FFP2 Y FFP3, pero ¿sabemos realmente el grado de protección que tenemos con las distintas mascarillas?

ESTUDIO FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY

Un estudio de la Florida Atlantic University, en Physics of Fluids, revela de una manera gráfica qué tipos son los mejores para controlar la expulsión de las gotas respiratorias que expulsamos y que podrían contener virus.

El investigador Siddhartha Verma y su equipo de investigadores experimentaron con diferentes opciones de material y diseño para determinar cuánto bloquean las gotas las máscaras faciales al salir de la boca. Utilizando un maniquí como modelo, un láser les sirvió para detectar gotas de saliva mientras tosían y estornudaban. Para ello utilizaron una mezcla de agua destilada y glicerina para reproducir la «nube» de gotas de saliva que se forma con estas acciones, de esta manera los investigadores pudieron trazar los caminos de las gotas y examinar cómo los diferentes diseños y materiales alteran ese camino.

El estudio realizado ha descubierto que las mascarillas con pliegues sueltos y las coberturas tipo pañuelo tenían poco o ningún efecto para detener los chorros de gotas. Las máscarillas caseras bien ajustadas con múltiples capas de tela de acolchado y las máscaras de estilo cono estandar resultaron ser las más efectivas. A pesar de algunas fugas, estas máscaras redujeron significativamente el número de gotas.

Cuando no tenían máscara, los maniquíes proyectaban gotas mucho más más lejos que los 2 metros que con frecuencia se recomiendan en las pautas de distanciamiento social. El tosido con un simple pañuelo reveló que las gotas expulsadas llegaban a un metro, mientras que con un pañuelo de algodón doblado a la mitad la expulsión de los fluidos se redujeron hasta los 40 centímetros. En cuanto a la máscara casera de tela acolchada, los restos llegaron hasta los seis centímetros. Por último, la máscara tipo cono no fue eficaz en los 20 primeros centímetros.

Los autores señalan la necesidad de un análisis cuantitativo adicional, pero eran conscientes del poder de una visualización más directa: "Si bien hay algunos estudios previos sobre la efectividad de los equipos de grado médico, no tenemos mucha información sobre los revestimientos a base de tela que son más accesibles para nosotros en este momento -admite Verma-. Esperamos que las visualizaciones presentadas en el documento ayuden a transmitir los fundamentos de las recomendaciones para el distanciamiento social y el uso de máscaras faciales", explicaSiddhartha Verma

Verma señala que el grupo busca continuar estudiando la interacción compleja que puede implicar la evaporación de las gotas, el flujo de aire ambiental y las propiedades del fluido respiratorio expulsado que conducen al comportamiento de las gotas: "También es importante entender que los recubrimientos faciales no son 100% efectivos para bloquear los patógenos respiratorios -recuerda-. Es por eso que es imperativo que usemos una combinación de distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos y otras recomendaciones de los funcionarios de atención médica hasta que se consiga una vacuna efectiva".

GOTAS EN SUSPENSIÓN

El estudio además reveló un dato a tener muy en cuenta y que puede ser motivo de preocupación. Las gotas expulsadas pueden llegar hasta los 3,5 metros y lo más grave estas gotas pueden quedar suspendidas en el aire hasta tres minutos.

Por lo tanto, para mantenernos seguros lo ideal esa aumentar la distancia de seguridad e ir bien protegido con la mascarilla. Nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos está en juego.

También te puede interesar:

Estas son las mascarillas más seguras que debes comprar para protegerte del COVID-19

VÍDEO ¿Seguro que te estás colocando bien la mascarilla?​