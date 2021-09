Estas son las diez mejores canciones de la historia

Se suele decir que "la música amansa a las fieras" y que "para gustos colores". Muchas sonlas grandes canciones que se han creado a lo largo de la historia musical. Cada persona cuenta con una banda sonora que da luz a su vida y que marca en muchos momentos nuestra exitencia.

Elegimos canciones para levantarnos el ánimo, para escuchar cuando estamos en casa, cuando estamos de subidón o cuando vamos a hacer deporte. Para cada ocasión, y gracias a las aplicaciones móviles, somos capaces de crear listas musicales para determinados momentos del día.

Una de las revistas musicales por excelencia, Rolling Stone, ha actualizado su lista de las mejores canciones de la historia. Esta selección no se actualizaba desde el año 2004, en 17 años mucho ha cambiado la música y los gustos musicales y hemos asistido a la creación de temas inolvidables y que han llegado a millones de personas.

Para elaborar esta lista, la popular revista que se edita desde 1967, ha realizado una encuesta entre 250 personas divididas entre cantantes, periodistas y personas relacionadas con la industria musical.

TOP 10

En el top 10 aparecen grandes clásicos que no pasan de moda y algunos de los éxitos del siglo XXI

1 Aretha Franklin-‘Respect’

Esta canción fue interpretada por Aretha Franklin en 1967, un año después, en 1968 fue ganadora de los premios Grammy. La canción fue interpretada originalmente en 1965 por Otis Redding.





2 Public Enemy-‘Fight the Power’

Esta es una canción clásica de "hip hop" que fue creada en 1989 como banda sonora de la película Do the Right Thing.





3 Sam Cooke-‘A Change Is Gonna Come’

En el tercer puesto de la lista aparece un clásico del soul de 1964 y habla sobre los derechos civiles en Estados Unidos en 1964.





4 Bob Dylan-‘Like a Rolling Stone’

Creada por Bob Dylan en 1965 y una de las canciones más conocidas de la historia, en su origen hubo dudas de comercializarla debido a la larga duración de la canción que superaba los seis minutos.





5 Nirvana-‘Smells Like Teen Spirit’

La canción más representativa del género "grunge". Kurt Cobain intepreta esta canción en 1991 que lanza a la fama mundial al grupo "Nirvana"





6 Marvin Gaye-‘What’s Going On’

Lanzada en 1971, es uno de los clásicos del "soul". La canción es una crítica se presenta como una crítica al abuso de las drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam.





7 The Beatles-‘Strawberry Fields Forever’

Escrita por Jonh Lennon en 1967, la letra, canta a duo con Paul McCartney, hace referencia a la infancia del cantante inglés





8 Missy Elliott-‘Get Ur Freak On’

Primera canción de la lista del siglo XXI. Tien influencia de la música y danza india del estado de Punjab.





9 Fleetwood Mac-‘Dreams’

Canción sale a la luz en 1977. Fue el segundo sencillo del album Rumours producido por los estudios Warner Bross.





10 Outkast-‘Hey Ya!

Es la canción más joven de la lista. Escrita y producida por André 3000. Ganó uno de los premios Grammy en su edición número 46.





