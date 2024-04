Estas son las curiosidades y los bulos que hay en torno al DNI

¿Es cierto que si tienes un DNI con un número bajo es porque te han asignado el de una persona que ya ha fallecido? ¿O que existe un dígito, un número que alerta de que tienes antecedentes penales? Alrededor del Documento Nacional de Identidad hay muchas curiosidades, muchos datos y desde luego algún que otro bulo, como por ejemplo el de en la parte de atrás de nuestro DNI podemos ver un número que nos indica las personas que hay con nuestros mismos nombres y apellidos.

Para conocer todas las curiosidades y bulos que circulan sobre el DNI, en COPE Málaga acudieron a un experto como Isaac Pacheco, Inspector Jefe de la Policía Nacional de Málaga. Cabe destacar que en la provincia de Málaga se elaboran unos 1.500 Documentos de Identidad. “En el año 1951 se empezó la expedición del DNI y se constituyeron obligatorios a partir del año 1952 solo en aquellas capitales de provincia que había comisaría”, comenta Isaac Pacheco.





La edad y el DNI

Lo primero que debemos saber es que el Documento Nacional de Identidad es obligatorio en España a partir de los 14 años y que las personas deben ir documentados en la vía pública. A partir de cierta edad no es obligatorio renovarlo: “A partir de los 70 años se considera que la persona ya no va a cambiar físicamente y se expiden DNI sin fecha de caducidad. Solamente hay que renovarlo a partir de de esa edad si es que lo has perdido o te lo han robado”, apunta el Inspector de la Policía Nacional.





El número del DNI

Al contrario de lo que muchos piensan, el número de DNI no depende de la fecha aproximada de nacimiento de una persona, no sigue ese orden cronológico ni mucho menos, como explica el inspector Pacheco.”Los números de DNI se reparten por equipos de trabajo. Es decir, la provincia de Málaga es un equipo. Y ahí se le da, se le asigna una numeración. Por ejemplo, 53 millones, como has dicho. Ahora mismo estamos repartiendo, por ejemplo, los DNI 38 millones. O sea, no es que se lo estemos dando a gente que sea mayor que tú. Es decir, que no depende de cuándo se asigna”, afirma.





Es imposible heredar el DNI de una persona fallecida

Uno de los bulos que recorren las redes sociales a día de hoy es el del significado que le dan a tener un numero de DNI bajo. Mucha gente cree que se debe a alguien que ya ha fallecido y ha dejado ese número para un nuevo portador, pero nada más lejos de la realidad, ya que el número de DNI es personal e intransferible. “Cuando una persona fallece se lleva ese número con él, ni mucho menos se le da a otra persona”, comenta.

Antecedentes penales y personas con tu nombre y apellidos

Otros de los bulos que se comentan en torno al DNI es que existe un dígito que alerta que esa persona tiene antecedentes o que hay un número que indica el número de personas que hay en España con tu mismo nombre y apellido. “Nada de esto es cierto, solo se trata de dígitos y números de control de registro informatizado. Solo se trata de una serie de números que hacen reconocerse la tarjeta cuando se pasan por una serie de lectores. Ese número lo que indica es que no se ha falsificado ninguno de los números anteriores. Es decir, si toda la secuencia de números es correcta, el último número debe ser 8, por ejemplo, o 7. Entonces la máquina lo lee y dice, ostras, si este es un 6, es que aquí me han falsificado”, explica Isaac Pacheco, Inspector Jefe de la Policía Nacional de Málaga.