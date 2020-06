"No entendemos cómo el marido de la fallecida ha sobrevivido a la explosión"

La triste historia de este miércoles nos lleva hasta Torre del Mar, donde una mujer británica ha muerto por una explosión de gas en su casa. Su marido, de 88 años, permanece en Observación de Urgencias, en el Hospital Comarcal de Vélez-Málaga, está grave. Todo ha ocurrido sobre las siete de la mañana, una enorme explosión (provocada parece ser por dos bombonas de butano, aunque lo está investigando la Policía Nacional).

El estruendo ha despertado a los vecinos de la zona, que rápidamente han comenzado a llamar a Emergencias. Ha ocurrido en un edificio de tres plantas de la calle Cañaveral, donde pocos minutos después de que todo ocurriera llegaban los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que preside Manuel Marmolejo y que señalaba este mediodía en una entrevista en COPE Málaga sobre este suceso que, “al llegar nos encontramos una casa arrasada, los daños están en la vivienda en sí. Había una mujer fallecida, de unos 80 años, su marido estaba herido grave y había dos pisos arrasados contiguos, evacuamos el edificio y sacamos de ahí al herido”, señaló.

La explosión de Torre del Mar ha afectado a las viviendas superiores e inferiores y a los pisos colindantes - https://t.co/Maf2bwL8Fj a través de @AxarquiaPluspic.twitter.com/GmOqQJOirX — AxarquiaPlus (@AxarquiaPlus) June 10, 2020

FALLECIDA

En la casa vivía ese matrimonio británico, ella ha muerto y él ha sobrevivido, los bomberos no se lo explican por la potencia de la explosión. Han llegado cristales y cascotes a más de 50 metros de distancia, “una labor fuerte de desescombro y que no llegarán a los cascotes a la vía pública, que ya de por sí estaba la vía llena de cascotes. Ha sido una explosión tan brutal, es una desgracia que haya muerto su mujer, pero sobre todo es un milagro que el marido haya sobrevivido por como ha sido la explosión”, señalaba Marmolejo con absoluta sorpresa.

BLOQUE DESALOJADO

Además, una joven de 26 años ha resultado herida, aunque de carácter leve. La vivienda ha quedado completamente destrozada, parte de la fachada del edificio se ha derrumbado. Hay nueve familias afectadas, con las que ya trabaja el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para facilitarles un alojamiento, si no tienen otro sitio donde ir. Por tanto, el edificio donde ha tenido lugar la explosión ha quedado desalojado, “está el edificio totalmente desaloja, no hay ninguna vivienda con gente. Están las viviendas bastante afectadas. No ha tenido daños estructurales pero hay rotura de cristales, balcones... Ya serán los técnicos municipales los que tengan que intervenir ahí y desalojar al resto de familias a otros lugares”, apunta.

También te puede interesar:

Una mujer fallecida y otra persona hospitalizada por una explosión en una casa de Torre del Mar