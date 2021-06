Esperanza, enferma de ELA: “Mi futuro es que me bañen en una cama, me den de comer y me lo hagan todo”

Esperanza tiene 70 años. Después de toda una vida trabajando en el mítico hotel Byblos, comenzó su merecida jubilación. Pero el futuro que tenía por delante comenzó a torcerse cuando en 2019 comenzó a sufrir constantes caídas.

Tras un año de pruebas, le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica, un diagnóstico que le dieron tras pagar una prueba en la sanidad privada porque para esa prueba en la Seguridad Social tardaron más de un año en citarla... le dieron la cita para mayo de este año. Esperanza ha tenido que aprender a vivir con ELA y en COPE MÁS Málaga queremos conocer su historia, con motivo de la conmemoración del día mundial contra esta enfermedad.

LIMITACIONES

Esperanza cuenta en COPE que la enfermedad la obliga a tener la casa llena de barandillas “porque no tienes estabilidad ninguna, las piernas te tiemblan desde que te levantas hasta que te acuestas, así que las limitaciones son todas, no me puedo bañar sola, ni ir al cuarto de baño sola, ni salir a la calle sola y depender de un andador y de una persona de tu familia que te acompañe”.

Esperanza ha solicitado asistencia a domicilio, pero no se la conceden porque cobra una pensión de mil euros. Así que depende de que sus hijos vayan a su casa a ayudarla en su día a día. “Mi futuro es depender de que me levantende la cama, que me tengan que bañar en una cama, que me den de comer, que me lo hagan todo”, asegura Esperanza Delgado. “No me valgo por mí misma, no puedo hacer la comida ni hacer nada, estoy todo el día sentada”, añade.

Hace un año y medio que a Esperanza le diagnosticaron ELA; se enfrentaba a un mundo desconocido y decidió apoyarse en la Asociación ELA Andalucía.

También te puede interesar:

- Fin de semana sin fallecidos por coronavirus en Málaga pero con 216 contagios más

- COPE Málaga y Emasa entregan los premios del Certamen de Redacción Premio Plácido Blanco

- Este es el mapa con las islas preferidas para irse de vacaciones en cada país de Europa