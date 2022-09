Elecciones municipales en 2023: estos son los alcaldes de la provincia de Málaga que repetirán candidatura

En ocho meses estaremos inmersos en plena campaña de las elecciones municipales de 2023, que se celebrarán el 28 de mayo. Ya sabemos que, para entonces, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estará afrontando su sexta campaña electoral, ya que optará de nuevo a la reelección como regidor tras su llegada a la Alcaldía en el año 2000. La gran incógnita se despejaba ayer con ese anuncio de Francisco de la Torre.

He anunciado que acepto la propuesta de @populares para ser candidato a la Alcaldía de #Málaga en 2023. Vuelvo a asumir el reto con energía, pasión y proyectos para mi ciudad. Muchas gracias a mi familia por entender mi absorbente vocación de servicio y a mi equipo en @malaga FTP pic.twitter.com/UEGQiEU25W

De la Torre es uno de los alcaldes de grandes municipios de la provincia que optarán a la reelección, pero no el único.

La popular Margarita del Cid se estrenaba como alcaldesa de Torremolinos a finales de 2021 tras una moción de censura. En 2023 volverá a ser de nuevo la candidata (como ya lo fue en 2019).

Cumplir el sueño de tu vida no es el fin de ningún camino, es el comienzo de todo; y hoy comienza todo. Gracias, Torremolinos. pic.twitter.com/fvcsnEBqSo

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, también optará a la reelección como alcalde de Rincón de la Victoria, donde se estrenó como regidor en 2005, protagonizando desde entonces distintas etapas al frente del ayuntamiento.

En Fuengirola, Ana Mula gobierna desde 2014 y en las próximas elecciones volverá a ser la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, según fuentes de la formación.

El alcalde más votado de España, el de Estepona, José María García Urbano, volverá a ser el candidato (serán sus cuartas elecciones).

En Marbella, Ángeles Muñoz llegó a la Alcaldía en 2007 (donde ha permanecido desde entonces, salvo un período de dos años en los que gobernó el PSOE. Muñoz en 2023 también repite.

He vuelto a exigir al Gobierno de España que no dé la espalda a Marbella y al sector turístico, dando su apoyo a la moción que hoy he llevado al Senado para exigir la agilización del proyecto de estabilización de las playas de nuestro litoral. pic.twitter.com/gB4LxEp1MI