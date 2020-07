Eduardo Zorrilla: “En ningún caso apoyaríamos una moción de censura en la que estuviera Juan Cassá”

Ni aunque quisiera el PSOE ni aunque quisiera Juan Cassá habría moción de censura contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El motivo: que Adelante Málaga (el otro grupo de la oposición) no la apoyaría. En declaraciones a COPE MÁS Málaga, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, mantiene que no es el momento para plantear una posibilidad como esa, “nosotros desde el minuto 1 no estábamos para hablar de votos de censura y menos en el estado en el que nos encontrábamos, estado de alarma, el alcalde con su operación, por ello no lo hemos llegado ni a valorar”, apunta.

NO AL ACUERDO

Pero no solo porque estemos en plena pandemia, Zorrilla asegura que ni hoy ni nunca formaría parte de una moción de censura apoyada por lo que considera un tránsfuga. En este sentido señala que, “los partidos políticos no deberiéramos llegar acuerdos con ningún concejal que se sale de su partido, que defrauda la confianza otorgada por el elector, que vota una candidatura con una lista, con un anagrama, y nosotros tenemos claro que nuestras conversaciones serán siempre con otros grupos políticos y nunca con un concejal que se sale de su grupo político, para que se entienda, por un tránsfuga”, subraya.

Porque para Zorrilla, Juan Cassá es un tránsfuga al haber abandonado su partido y quedarse con el acta. Es la postura que defiende Ciudadanos, mientras que el PP mantiene que no, partido que ha otorgado a Juan Cassá cargos en la Diputación, en contra de la postura de su socio de Gobierno, de Ciudadanos. Y eso ha generado un desencuentro entre los socios de la Diputación, porque Juan Cassá es hoy portavoz del cogobierno, responsable de Relaciones Institucionales, y por sus cargos en la Diputación y el ayuntamiento tiene un sueldo anual de casi 90.000 euros.

BAL PIDE REUNIÓN

Esta decisión ha molestado tanto a Ciudadanos que el portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho esto sobre ese asunto, “el trasfuguismo también es una forma de corrupción, es es defraudar el voto de los ciudadanos, los votos no se compran, porque son propiedad de los ciudadanos. Vamos a proponerles a los partidos con los que tenemos acuerdos, una reunión este miércoles para acabar con estas corruptelas”, señaló Bal.

