El dueño de la parcela donde murió Julen irá a prisión si vuelve a retrasarse con el pago de la indemnización

El titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga advierte a David Serrano, el dueño de la parcela en la que se encontraba el pozo al que cayó el pequeño Julen en 2019, que si vuelven a producirse retrasos en los pagos de la indemnización a los padres del niño, decretará su ingreso inmediato en prisión. Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 663.982,45 euros.

El juez acordó la suspensión de la pena de prisión con la condición de que no cometiera delitos en dos años y abonara 50 euros mensuales a los padres hasta que su situación económica mejorara. La realidad es que es la segunda vez que la Fiscalía y los padres del menor piden su ingreso inmediato en la cárcel por impago. Aunque tras dicho requerimiento el Serrano siempre ha pagado inmediatamente antes de que el juez se pronuncie, ahora el magistrado le advierte: si vuelve a incumplir, decretará su ingreso en prisión.

INCUMPLIMIENTOS

David Serrano ha incumplido los plazos acordado para abonar la indemnización de dos ocasiones. La primera vez, el juez ya le advirtió de que el juzgado comprobaría de manera expresa y mensualmente que el abono se había producido pero pese a ello ha vuelto incumplir su obligación varios meses. Las acusaciones consideraban que estos hechos son graves ya que se había comprometido a pagar 50 euros cada mes.

Debido a ello, el juez en la anterior resolución le decía que "realmente no entendía" que no cumpliera de forma puntual con el pago de los 50 euros y le recordaba que dicho pago con respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil era "una cifra irrisoria y en ningún caso permitirá que la misma sea satisfecha con anterioridad a la finalización del plazo de suspensión".

El magistrado ha acordado nuevamente mantener la suspensión si abona los 50 euros en los primeros siete días de cada mes pero le advierte que la próxima vez ni se dará traslado a las partes para que se pronuncien y que podrá revocar la suspensión inmediatamente.

En la sentencia, dictada el pasado enero, se consideró probado que el acusado "no había señalizado ni advertido de la presencia del pozo" y que tanto la pareja del procesado como los padres de Julen desconocían que estaban preparando la comida a diecisiete metros de distancia de una prospección sin tapar.

MUERTE

Tras un operativo sin precedentes que se desarrolló durante 13 días en una parcela de Totalán, el pequeño fue rescatado sin vida el 26 de enero y la causa de su muerte fue por la caída al pozo en la que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular.

