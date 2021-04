Diez razones para perder el miedo a vacunarse contra el COVID - 19

El ritmo de vacunación contra la COVID -19 avanza poco a poco en España. En regiones como Andalucía el 100% de la población de más de 80 años ya ha recibido la primera dosis y casi el 70% ya han recibido las dos. Las comunidades en el territorio nacional se afanan en inocular a su población y reclaman la llegada de más vacunas.

Aunque la mayoría de los españoles esperan con ganas la llamada de su correspondiente centro de la salud para acudir a su cita con la vacunación y dar así un paso a una vida más cercana a la que teníamos antes de la pandemia, las últimas noticias sobre los trombos que han aparecido en contados casos por la inoculación de la vacuna, ha llevado a otra mucha gente a rechazar la vacuna.

SUBE EL PORCENTAJE DE RECHAZO A LA VACUNA

Según los datos, en la Comunidad de Madrid, un 3 % de la población había rechazado la vacuna a finales del mes de marzo, pero tras las noticias aparecidas sobre la aparición de trombosis en algunos pacientes, este porcentaje de rechazo a la vacuna se ha incrementado en un 60 %. En palabras de Salvador Macip i Maresma, médico, profesor e investigador de losEstudios de Ciencias de la Salud en la UOC, director investigador del Mechanisms of Cancer and Ageing Lab de la Universidad de Leicester y divulgador científico: "La gestión de la información y la toma de decisiones sin criterios científicos y estadísticos han sido fatales para la confianza en las vacunas. La prudencia es un aspecto fundamental y hay que investigar cada caso y estar alerta, pero hay que ser consciente de que todos los fármacos tienen efectos secundarios y que estas vacunas no son diferentes de los miles de fármacos que nos hemos puesto antes y que nos ponemos cada día",explica.

DATOS POSITIVOS

Lo que es innegable es que la eficacia de la vacuna es un hecho. Las defunciones en residencias han pasado de ser más de 700 semanales en enero y febrero a solo dos en marzo, según los registros del IMSERSO, una caída atribuible a la vacunación masiva en estos centros sociosanitarios durante los primeros meses del año.





DECÁLOGO

Para intentar incentivar a las personas a perder el miedo a vacunarse, investigadores de la UOC (Univesidad Oberta de Cataluña) han elaborado un decálogo con el objetivo de que las personas con dudas tengan toda la información antes de aceptar o rechazar la inoculación:

1 Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero sus beneficios son muy superiores a los riesgos que se asumen.

2 Desde el comienzo de la vacunación, los fallecimientos en residencias de ancianos se han reducido drásticamente.

3 Las vacunas son las terapias más seguras y los posibles riesgos de las vacunas son poco probables.

4 Las vacunas basadas en ARN se llevan estudiando desde hace veinte años.

5 Los riesgos derivados de la COVID-19 son muy superiores, con riesgo de muerte, que las poco frecuentes trombosis derivadas de las vacunas.

6No realizar una vacunación masiva prolongará la pandemia durante mucho más tiempo. No existen certezas, pero no hacer nada no va a mejorar la situación.

7La vacunación masiva permite la vuelta a la normalidad y la recuperación paulatina de la normalidad.

8 Si ante una primera dosis no ha habido reacción, el riesgo de sufrir algún tipo de efecto secundario con la segunda dosis es mínimo.

9 Los profesionales sanitarios y el personal de residencias han sido los primeros colectivos en vacunarse y los efectos secundarios graves apenas han existido.

10 Vacunarse es un acto altruista: no solo se protege uno mismo, también contribuye a la protección de toda la sociedad, especialmente de aquellas personas inmunodeprimidas que no pueden optar a este tipo de terapias.

