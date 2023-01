Distrito 6: el proyecto para la prisión provincial de Málaga que lleva cuatro años entre rejas

Se acaban de cumplir cuatro años desde que el Ayuntamiento de Málaga presentara Distrito 6, un proyecto para dar uso cultural al edificio de la antigua cárcel provincial en el distrito de Cruz de Humilladero. En diciembre de 2018, seis meses antes de las elecciones municipales de 2019, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció que Distrito 6 ocuparía una superficie de 14.500 metros cuadrados construidos y 5.000 libres, y contaría con un presupuesto total que rondará los veinticuatro millones de euros.

Con este proyecto, la antigua prisión provincial se convertiría en espacio multidisciplinar, dirigido a creadores y ciudadanos con zonas para producción, representación, exhibición, y formación. Durante su presentación, el alcalde de Málaga, el alcalde lo calificaba como un proyecto de ciudad: “El proyecto tiene por un lado un carácter descentralizador, Distrito 6, pero con vocación de ser útil a toda la ciudad, inclusive al área metropolitana. Es un equipamiento de ciudad”.

SIN AVANCES

En aquel momento, el alcalde anunció que la ejecución del proyecto se llevaría a cabo en dos fases: la primera de ellas finalizaría en 2022 y contaría con un presupuesto de doce millones de euros. La segunda fase, con idéntica inversión, debería finalizarse en 2025. A la vista está que los plazos no se están cumpliendo.

La realidad es que hoy, cuatro años después de la presentación del proyecto, (cierto que con una pandemia de por medio), apenas se ha actuado en la prisión provincial. Por ahora la inversión no ha llegado a los 400.000 euros. Una cantidad que ha servido para obras menores que además no se incluían en el proyecto de Distrito 6 “nosotros hemos hecho algunas actuaciones como las demoliciones de los casetones que no eran originales, donde se han invertido casi 400.000 euros, en la propia fachada de Ortega y Gasset. Pero es cierto que el resto del proyecto, por una situación de estos años donde ha habido otros proyectos que por necesidad han tenido que impulsarse han provocado un retraso en este”, asegura en COPE Málaga el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López.

A pesar del poco avance, el concejal asegura que el proyecto en ese espacio sigue muy vivo y verá la luz la próxima legislatura: “Es un equipamiento potente que verá la luz, estoy convencido, a lo largo de la próxima legislatura”.

Se marcó 2025 para la finalización íntegra del proyecto para el que, en principio, el Ayuntamiento de Málaga asumiría los costes. Aunque dejaba abierta la puerta a la financiación público-privada.

PLAZA ABIERTA AL DISTRITO

Con el proyecto sin acometer en su primera fase, en noviembre de 2022, el grupo municipal socialista presentó una moción en la Comisión de Cultura para que se actuara y se cumpliera lo anunciado.

Desde Ciudadanos, socios de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, presentaron una enmienda a la petición socialista para que el arquitecto Carlos Batzán, creador de El Matadero en Madrid y elegido por el consistorio diseñar Distrito 6, realice una primera fase del proyecto que permita dar uso ciudadano a una parte de la prisión “la apertura de uno de los patios de la cárcel podría suponer que se ganara para uso y disfrute del distrito y actos culturales y ya una especie de primera fase de rehabilitación de la cárcel que pudiéramos ver incluso este mismo año 2023”, apunta en COPE Málaga la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada.

Según Losada, el proyecto de esta plaza abierta al distrito fue propuesta por el arquitecto Carlos Batzán hace más de un año; incluso aportó planos, pero desde el Ayuntamiento de Málaga no se ha movido nada: “Es el alcalde el que no termina de dar el paso para abordar este proyecto de esa manera. Yo creo que porque tiene esperanzas de que venga otro proyecto que rehabilite a pulmón la cárcel y haga algo viable”.

Hoy, cuatro años después de que se anunciara Distrito 6, la antigua prisión provincial de Málaga sigue prácticamente como estaba el día que se presentó el proyecto.

