Un día en Bancosol: el reto de repartir alimentos para 34.000 personas a través de 137 asociaciones

En COPE Málaga te presentamos a una malagueña de 52 años que vive con sus dos hijas y cuya situación laboral desde hace años es muy inestable, va encadenando contratos de corta duración. "De pronto estoy trabajando un mes o dos y después vuelvo a cobrar la ayuda familiar y esa es mi situación desde hace muchos años".

El hecho de no tener un trabajo estable, a esta malagueña le pone muy difícil sacar a sus hijas adelante. Por eso hace cuatro años que llamó a la puerta de Bancosol, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol. "Me tranquiliza. Me dan alimentos perecederos y no perecederos y eso ayuda en una casa".

Ella es una de las 34.000 personas a las que el banco de alimentos de la Costa del Sol ayuda para que no les falte un plato de comida. Todas esas personas formarán parte de la base de datos que manejará la Diputación Provincial en su programa 'Málaga no caduca': una iniciativa pionera en España para repartir entre familias necesitadas el excedente de comida preparada que sobra en restaurantes, hoteles y supermercados de toda la provincia. En ese programa, tendrá un papel fundamental el banco de alimentos cuyo día a día hoy queremos conocer.

Y en primer lugar conviene aclarar que Bancosol no entrega los alimentos directamente a sus 34.000 usuarios, sino que distribuyen la mercancía a través de 137 entidades sociales de la provincia, que tienen que cumplir unos requisitos muy concretos, como explica Rafael Salcedo, adjunto a la Presidencia de Bancosol. "Tienen que estar certificados, valorados por un trabajador social que nos hacen un informe social o económico de vulnerabilidad".

Distribución

En Bancosol van llenando el almacén a medida que lo van necesitando, comprando lo que les hace falta, gracias al nuevo modelo de recaudación: en sus campañas ya no piden comida, sino dinero. "Cuando se termina la campaña, las cadenas nos comunican lo que se ha conseguido y tenemos una cuenta abierta para poder ir haciendo las compras".

En Bancosol tienen tres modelos de distribución:

- Por un lado, cada dos meses se hace la distribución de los alimentos entre las 137 entidades asociadas

- Por otro lado, existen repartos semanales, en los que se distribuyen unos 60.000 kilos de frutas y hortalizas

- Y también existe un reparto diario de alimentos cuya fecha de caducidad o de consumo preferente es inmediata.





Voluntarios

Una enorme labor logística que, para hacerla posible, tiene detrás el esfuerzo de 80 personas con nombre y apellidos que regalan su tiempo al banco de alimentos. Te hablo de los voluntarios que se encargan de organizar el almacén, de mover la mercancía con las carretillas, de repartir la comida a las entidades... Personas como José María. Él tiene 78 años y es el voluntario más veterano de Bancosol, donde colabora desde hace 20 años. "Los primeros pedidos que hicimos fueron para los conventos de las Clarisas y las Carmelitas".

Hoy atienden a más de 34.000 personas, a través de 137 entidades sociales."Nos dan unos albaranes con una cantidad de alimentos que nos donan las empresas o que se consiguen con las campañas"

En COPE Málaga nos hemos adentrado en las instalaciones de Bancosol, en el polígono Trévenez, para saber cuál es el trabajo que realizan allí cada día sus 80 voluntarios, que ponen todo de su parte para que no le falte la comida ni un solo día a 34.000 vecinos de la provincia a los que no les llega para cubrir los gastos del hogar.