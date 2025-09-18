El día que Anthony Quinn, Alain Delon y Claudia Cardinale visitaron un mercado de Málaga

Curiosidades de Málaga se centra en esta ocasión en el mercado de Salamanca que cumple 100 años y hay una curiosidad que llama la atención y que tiene que ver con el rodaje de una película. El mercado fue construido entre el año 1922 y 1925.

El Mercado de Salamanca

El historiador y presiente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez, nos cuenta porque se construyó en el barrio de El Molinillo y con una arquitectura tan especial. "Todo es curioso, porque estamos hablando de finales del XIX cuando Málaga empieza a plantearse que hay que crear una serie de mercados, porque entonces los puestos son ambulantes, puestos de madera"

Es el hermano pequeño del mercado de Atarazanas y el nombre lo toma del famoso Marqués de Salamanca, José de Salamanca y Mayor. "Era un espacio amplio donde había arboleda, donde en el centro había una fuente y donde se daban citas determinadas días de la semana, una serie de puestos ambulantes, con lo cual la salubridad brillaba por su ausencia. El ayuntamiento entonces decidió encargarles a su arquitecto municipal, que era un señor de Ciudad Real, Daniel Rubio, que hiciera el diseño de un mercado"

En 1891 se había inaugurado la calle Larios y se había hecho con ese motivo una portada efímera para dar acceso a la calle. "Daniel Rubio copia esa portada efímera, para hacer esa portada principal del mercado de Salamanca. Una obra que, como todas las obras municipales, no está exenta de problemas. Un problema de demora, problemas de que el presupuesto que era algo más de 165.000 pesetas y al final hubo que ampliarlo en 25.000 más"

Cartel de la película

El mercado de Salamanca sirvió de decorado para el cine. En 1966 se estrena una película franco-estadounidense, titulada en inglés 'Lost Command', pero aquí en España se tituló 'Mando perdido'. Anthony Quinn, Alain Delon y Claudia Cardinale estaban entre los protagonistas. "La película simulaba que estaban en Argel. Era mucho más barato rodar aquí en Málaga, por el buen clima, por lo poco que cobraban los extras, por los pocos impuestos que había que pagar y entonces Málaga fue el decorado. No solamente se rueda en el mercado, sino también en la Acera de la Marina, que se convierte en el centro de la ciudad de Argel y sobre todo intervienen como extras todos los vecinos aledaños a lo que es el Mercado de Salamanca"

El Mercado de Salamanca ha cumplido 100 años y la curiosidad es que allí se rodó la película 'Mando perdido'.