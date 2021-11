DGT: el sistema con el que comenzarán a multarte aunque frenes antes de un radar de velocidad

Las carreteras españolas y diversos tramos de autovía o en la propia ciudad, la Dirección General de Tráfico quiere seguir en su lucha por evitar accidentes de tráficos o lo que es peor, evitar que suba el índice de mortalidad en las carreteras españolas. En su afán en una circulación, buena y segura, la DGT impondrá cambios importantes en sus radares ubicados en las zonas estratégicas, marcadas y señalizas, a lo largo de la amplia red de carreteras de nuestro país.

Hay un tramo a 50km y otros a 80km, sumados al límite de 100km o 120km, en definitiva, hay límites en los que no debes excederte. Si te excedes en un tramo de velocidad señalada por un radar, puedes ser multado en un porcentaje muy elevado. La fiabilidad del radar es extrema y rara vez erra en una captación de velocidad más alta de la permitida

LA PICARESCA

Cierto que a lo largo de la red de carreteras en España, la gran mayoría de radares están señalizados, te avisan de la proximidad de un radar fijo, a veces móvil, que te dice que debes aminorar tu marcha y entrar en los parámetros de velocidad marcados en ese tramo. La picaresca nos hace llevar en el coche o en nuestros smartphones avisadores de radares para aminorar la marcha y no ser “cazados”.

En muchas ocasiones aminoramos la marcha cuando nos aproximamos, cumplimos con la norma y una vez dejamos atrás el radar, volvemos a una velocidad superior de la que marca legalmente el código de circulación: error.

A partir de ahora la DGT se pone dura, muy dura en este detalle. Y es por ello que implanta ya nuevos radares que pasará a “cazar” a todos aquellos vehículos que, una vez se acerquen al radar, aminoren la marcha e incluso al superarlo la aumente. Para la DGT estos nuevos radares son capaces de dar caza a aquellos conductores que al saber donde están colocadas las cámaras solo cumplen la legalidad en ese momento.

DOBLE CÁMARA

Los nuevos radares instalados por la DGT constan de dos cámaras repetidas en unas zonas concretas. Estos lanzaran una fotografía más amplia y durante un mayor tramo para evitar que los conductores que vuelvan a acelerar excediendo el límite se vayan sin más. Y es que en muchos casos, acercarse a gran velocidad a un radar y realizar un cambio brusco de velocidad puede poner en riesgo la seguridad, motivo por el cual esta práctica ya está penalizada hasta con doscientos euros.

Es por ello que la DGT con este nuevo sistema de radar con doble cámara buscarán regular, ya no solo la velocidad en tramo controlada por radar fijo, si no ya en la propia aproximación. No se han detallado a cuantos metros o incluso kilómetros empieza a detectar que vas a más velocidad de la permitida. Hay que recordar que mediante controles y radares la DGT busca este efecto que ha conseguido que en los últimos descienda la mortalidad de forma positiva en las carreteras españolas.

