La DGT planea multas de hasta 6.000 euros si llevas este aparato en tu coche

Hay muchas aplicaciones móviles que ya son parte de nuestra compañía cuando hacemos un viaje o nos desplazamos por carretera. En casa vehículo hay de todo, pero mucho ojo con llevar alguna app prohibida en tu móvil o en el salpicadero algún artilugio de tu coche que no sea legal. No se podrá llevar un inhibidor de radar, eso está prohibido, es ilegal. No puedes cortar la señal.

Por tanto, revelar la posición exacta de un control de velocidad sí sería ilegal. De hecho, la Fiscalía de Seguridad Vial trabaja en un informe jurídico para determinar si las aplicaciones móviles y demás plataformas de avisos de ubicación de controles de alcohol, de drogas y radares móviles son sancionables.

En cambio, si está legalizado que te ayude un avisador, una app que te avise de lo que te viene, así puedes a modo de información bajar tu velocidad. En esto, la DGT se está ya poniendo muy dura en las carreteras españolas. Y es que ya lo desliza la propia DGT, "avisar de la ubicación exacta de un radar fijo es totalmente lícito, ya que se trata de una información pública y que la DGT difunde en su web", apuntaTráfico.

INHIBIDOR IGUAL A MULTA

Utilizar un inhibidor de radar cuando se circula está sancionado con multa de hasta 6.000 euros y 6 puntos. Además, el taller que instale el dispositivo también puede ser sancionado, con hasta 30.000 euros.

Se trata del dispositivo más sofisticado de todos y el que conlleva una multa de mayor cuantía. Bloquea la acción de un cinemómetro para que realice la medición de la velocidad de nuestro vehículo. Este mecanismo es capaz de eludir la acción de los radares con tecnología láser.

Por su parte, los avisadores de radar sí están permitidos y son totalmente legales. Estos dispositivos funcionan habitualmente mediante una app cuya fuente principal de información es la propia base de datos actualizada de la DGT con los radares fijos y de tramo.

LEGAL O NO

Muchos conductores no acaban de tener claro la legalidad o no de avisadores, detectores o inhibidores de radar. No todos están prohibidos y no todos están permitidos. La Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico lo explica aquí:

- Avisador de radar: Sí están permitidos y son legales. Dotados de GPS, generalmente a través de una app, nos va indicando dónde están ubicados los radares fijos o de tramo, en función de la información que la DGT publica en su web a medida que nos vamos aproximando a uno de ellos (o a una posición de radar aunque la caja esté vacía). No nos avisa de los radares móviles, sí de los tramos en donde los ubica Tráfico declarados por la propia DGT.

Avisar de la ubicación exacta de un radar fijo es legal, se trata de información pública que #DGT difunde aquí ▶️��https://t.co/UFXFh5Icq4.

Usar detectores e inhibidores no.



✅Avisador

❌Detector

❌Inhibidorhttps://t.co/s2MctVYsjt#MejorMásDespacio�� pic.twitter.com/VDFcr28Snw — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 30, 2021

- Detector de radar: El detector de radar no está permitido, es ilegal y conlleva una sanción de 200 euros y la detracción de 3 puntos de nuestro permiso de conducción. Este tipo de dispositivos utilizan frecuencias y ondas en las que se rastrea y se localiza la presencia de un control de velocidad a través de un radar móvil. Nos avisa cuando intentan medir la velocidad de nuestro coche. Generalmente solo detecta los radares por ondas, no los de tecnología láser.

- Inhibidor de radar: Se trata del dispositivo más sofisticado de todos y el que conlleva una multa de mayor cuantía. Bloquea la acción de un cinemómetro para que realice la medición de la velocidad de nuestro vehículo. Este mecanismo es capaz de eludir la acción de los radares con tecnología láser. Como decimos es el que conlleva una multa más grave, 6.000 euros y 6 puntos del permiso para el conductor. La multa nos la imponen si lo encuentran en nuestro vehículo, lo estemos o no utilizando. La multa para el taller que nos lo ha instalado es de hasta 30.000 euros.

Pero incluso en lo relativo a los radares fijos, la DGT se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de esta práctica. Sin ir más lejos, Pere Navarro, director general de Tráfico, llegó a aseverar en septiembre del año pasado su intención de "impedir, dificultar o limitar" el uso de las app 'chivatas' como Waze, Social Drive o el propio Google Maps.

