Llega el buen tiempo, las vacaciones y los desplazamientos, pero debes tener en cuenta varios factores. Si eres motorista, esto te interesa. La Dirección General de Tráfico intensifica desde ya la vigilancia en las carreteras más frecuentadas por motoristas con el fin de controlar el cumplimiento de las normas más importantes que afectan a la conducción de motocicletas. Con el alza de las temperaturas se incrementan los desplazamientos en este tipo de vehículos, especialmente los fines de semana cuando estos se convierten en una actividad recreativa en sí misma.

La Dirección General de Tráfico ha previsto en esta segunda mitad del 2021 la realización de tres campañas específicas para motocicletas. La primera de ellas ya tuvo lugar (29 y 30 de mayo) y las otras dos el 24-25 de julio y el 4- 5 de septiembre.

FINES DE SEMANA

Según los datos que ofrece la DGT en cuanto al motor de dos ruedas, En el año 2019, año de referencia, se produjeron 36.143 accidentes con víctimas en los que se vieron implicadas motos o ciclomotores y en los que fallecieron 466 usuarios (conductores o acompañantes). Esta cifra, la más alta desde el año 2010, supuso el 27% del total de fallecidos en ese año y un incremento del 11% con respecto al pasado año.

������️Especial #CampañaVigilanciaMotos 29-30 mayo



▶️ Porque el 55% de los accidentes mortales con motos ocurren en fin de semana.



▶️51 motoristas han fallecido en los 18 fines de semana de 2021. El domingo por la mañana, el 20%.



▶️El 85% en carreteras convencionales. pic.twitter.com/BdOFlDBgtU — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 28, 2021

Además, el aumento de víctimas mortales se produjo mayoritariamente en vías interurbanas. Las cifras anuales nos muestran que, aunque en ellas solo se produjeron el 22% de los accidentes de moto, el 68% de los fallecidos eran usuarios de este tipo de vehículos. En este tipo de vías, la accidentalidad y la mortalidad no fueron uniformes sino que se concentraron especialmente en los fines de semana en los que ocurrieron casi un 50% del total de accidentes y un 55% de los accidentes mortales.

LAS NORMAS Y MULTAS

Será obligatorio el uso de guantes para los conductores de motocicletas y sus acompañantes, cuando circulen por carretera. Se justifica esta nueva norma en una supuesta mayor protección de las manos ante una posible caída.

Para ayudarte a que protejas bien tus manos y tus dedos, la DGT te multará con 200 euros y te restará 4 puntos de tu permiso si no llevas guantes. La cuantía de la multa y la deducción de puntos son una estimación, porque aún no están fijadas de manera definitiva, pero se prevé que sean similares a las sanciones impuestas por no utilizar el casco.

LÍMITES EN ZONA URBANA

Desde el pasado mes de mayo, hay que apuntar que en cualquier zona urbana deberás circular a un máximo de 30 km/h, si la calle dispone de un solo carril en cada sentido. Y si la calle es de plataforma única (calzada y acera), entonces no podrás superar los 20 km/h.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las sanciones varían entre 100 y 600 euros, con deducciones de hasta 6 puntos, según la gravedad del exceso de velocidad. Así que, si no quieres arriesgarte a ser multado, acostúmbrate a saludar al operario de limpieza urbana cuando te adelante con su carrito.

������️Especial #CampañaVigilanciaMotos 29-30 mayo



▶️ El riesgo de morir en un accidente de tráfico si viajas en moto se multiplica x 17.



��Y si no cumples las normas y conduces imprudentemente el riesgo de sufrir un accidente se multiplica⚠️. #LaCarreteraNoEsUnCircuitopic.twitter.com/BTBAjIVCes — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021

De otro lado, mucha atención: en carretera convencional, durante el tiempo que dure un adelantamiento, ya no podrás superar en 20 km/h el límite de la vía. En caso de que lo hagas, la multa y la pérdida de puntos serán las mismas que corresponderían a un exceso de velocidad continuado.

EL CASCO

Las diversas campañas de la DGT, ya no solo para el verano, si no que para todo el resto del año son efectivas, la gente se conciencia de que el casco es importante, vital y obligatorio. Andar en motocicleta sin casco también tendrá consecuencias más graves. La Administración no incrementará el importe de la multa. Pero a cambio, si vas sin casco, perderás 4 puntos del carnet, en lugar de los 3 puntos actuales.

También te puede interesar:

El plan de la DGT para los coches que tienen más de diez años: te lo pueden dar de baja

La bicicletas no pueden circular por la acera en Málaga

La DGT avisa de las quince nuevas furgonetas que vigilan el uso del móvil al volante