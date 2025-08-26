Detenido por agredir a su madre y retenerla en su casa varios días en Mijas
La propia Policía Local fue testigo de una de las agresiones
Un hombre ha sido detenido por la Policía Local por agredir a su madre y retenerla varios días en su domicilio de Mijas.
Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, cuando la Policía Local recibió un aviso de una agresión de un varón a su madre en un establecimiento de Mijas pueblo, ha informado este lunes este cuerpo de seguridad.
LA VÍCTIMA DIJO A LA POLICÍA QUE SU HIJO LA HABÍA RETENIDO EN CASA
Cuando los agentes se personaron, observaron cómo el varón agredió de nuevo a la mujer. La víctima, además, les dijo que había estado retenida por él durante varios días en el domicilio, sin poder salir.
El hombre fue arrestado como supuesto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
La víctima también fue trasladada a las dependencias del instituto armado para formalizar una denuncia.
