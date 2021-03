Una fiesta a la romana, rutas gurmet y un hotel que huele a vino

Seguimos disfrutando de Andalucía, cada uno en su provincia o apuntando nuestras sugerencias para cuando podamos ir de un lado a otro.

Como diría Sabina, tenemos una de romanos que nos va a llevar a la localidad sevillana de Écija. Te vamos a contar cómo descubrir los mejores rincones de Córdoba, gracias a las visitas que oferta la empresa Eventour basadas en turismo de calidad. Y te vamos a recomendar un establecimiento hotelero en Jerez, que está inspirado en una bodega tan famosa como Tío Pepe. Como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo.

ROMANOS EN ÉCIJA

Viajamos a Écija... un municipio con un patrimonio histórico envidiable y donde, entre otras cosas, podemos visitar 14 iglesias en esta ciudad andaluza. Este fin de semana aún celebran su IV festival romano de Écija.

Un festival que vienen disfrutando desde el 11 de marzo con teatro, conferencias, gastronomía, talleres infantiles... de todo un poco. Hay que recordar que Écija es una de las ciudades más antiguas del sur de España, conocida por sus once torres y monumentos barrocos.

Toda la información en www.turismoecija.com

EVENTOUR EN CÓRDOBA

Siempre hay un motivo para visitar Córdoba y entre sus mayores atractivos, siempre están la Mezquita-Catedral y la ciudad califal de Medina Azahara.

Pero hay otras cosas por descubrir y podemos hacerlo mediante visitas teatralizadas, o descubrir los patios en otro momento del año que no sea en mayo, o reservar una visita especial si vamos con niños, o disfrutar de un espectáculo ecuestre en Caballerizas Reales o simplemente pasear por la judería con alguien que nos cuente su historia. Todo eso y más, lo podemos hacer con la ayuda de Eventour, Turismo de Calidad.

Todo lo tienes en www.eventourcordoba.es

HOTEL EN LA BODEGA

'Bienvenidos al primer Sherry Hotel del mundo'. Así lo asegura el eslogan del establecimiento al que te queremos llevar ahora.

Te hablamos de un hotel boutique, ubicado en pleno casco histórico de Jerez, junto a la Catedral y el Alcázar y en el interior de las Bodegas Tío Pepe, un emblema de la tradición vitivinícola. Cada habitación es única y diferente a las demás, con una pequeña historia que contar. Solo con decirte los nombres, te puedes imaginar: Suite Presidencial Fino Tío Pepe, Junior Suite Superior Palo Cortado Leonor, Oloroso Alfonso o Amontillado Viña AB. En fin, todos los ingredientes para tomar una copa e irse a dormir.

Toda la información en www.tiopepe.com

MARC ANTHONY

Se ha presetnado el cartel del Marenostrum Fuengirola y uno de los platos fuertes es Marc Anthony.

El festival comienza el 4 de junio con el violinista Ara Malikian, pero apunta el 25 de junio, que será cuando se suba al escenario del Castillo Sohail, Marc Anthony para presentar su disco "Opus", una gira que tuvo que suspender por la pandemia. Las entradas las tienes ya a la venta desde 69 euros.

Toda la información en www.marenostrumfuengirola.com