El desternillante chiste del Comandante Lara: "Ni se te ocurra pisar un perrito"

El Comandante Lara vuelve aparecer para darnos su tradicional dosis de humor. El humorista andaluz nos tiene acostumbrado a dejarnos a través de sus redes sociales píldoras de su habitual gracia que nos hace troncharnos de risa.. Los miles de seguidores con los que cuenta el andaluz no dudan en reproducir y compartir con sus contactos algunas de sus disparatadas historias.





Si a estas alturas aún no conoces al Comandante Lara, debes saber que el polifacético personaje de Luis Lara saltó a la fama hace años, cuando se convirtió en colaborador activo del programa humorístico de deporte El Pelotazo, de Canal Sur, con José Guerrero "El Yuyu". Desde entonces, poco a poco se ha ido convirtiendo en un auténtico fenómeno mediático: periódicos, tertulias radiofónicas, televisión, doblaje, monólogos e incluso ahora cuenta con su propio programa en la Canal Sur Televisión , "El Show del Comandante Lara"





TRIUFANDO EN TODA ESPAÑA

El Comandante Lara está de gira por toda España con su nuevo espectáculo “Comandante Lara & Cía” que es su nuevo proyecto sobre los escenarios. Acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos, el Comandante Lara nos sorprende con su habitual humor crudo y directo, sin rodeos, donde te ruborizarás y te partirás de la risa a partes iguales. Monólogos, imitaciones y sketches, un auténtico show con el que no podrás parar de reírte desde el comienzo hasta el final. Sus próximas actuaciones serán en Madrid, el Teatro Capitol acoge tres funciones de su show los días 3,4 y 5 de junio.





Luis Lara, o ya conocido como Comandante Lara, además de este personaje, tiene uno que hace las delicias del público, que es su cuñado Ramiro, al que le pasan muchas cosas, todas juntas, para variar. Y ojo, porque como cantaor flamenco destaca en bulerías y saetas, habiendo ganado en cuatro ocasiones el concurso de Saetas de la Peña Buena Gente, el más prestigioso en Jerez, aunque también se atreve con otros palos menores. Incluso llegó a ser el "speaker" del equipo de fútbol de su ciudad el Xerez Deportivo F.C.





NI SE TE OCURRA PISAR UN PERRITO

Tres colegas que fallecen en un accidente de tráfico y subieron al cielo. Allí se encuentran en la puerta San Pedro que les dice:

- Bienvenidos al Edén, bienvenidos al cielo. Antes de que ingresen en las instalaciones celestiales, les tengo que informar de la única regla, de la única norma, que deben cumplir durante su estancia en el cielo es que nunca, bajo ningún concepto deben pisar un perro. Avisados quedan. El que pise a un perro tendrá un castigo extremo.

+ La de perros que había en el cielo…allí estaban los 101 dálmatas, la patrulla canina, D,Artacán y los 3 Mosqueperros, el perro de los Fraguel, Rex, el perro policía. Allí estaban todos los perros del mundo conocido y por conocer. Aquello era una perrería muy gorda. Era imposible no pisar un perro. Los tres estaban todos agobiados intentando no pisar los perros. A los dos minutos, uno de los tres amigos pisó un perro, era imposible no pisar uno.

Chiste de "Ni se te ocurra pisar a un perrito", by Comandante Larahttps://t.co/hStd1dkz60 — Luis Lara (@ComandanteLara) May 30, 2022





-San Pedro que estaba por allí vigilando, aparece y le dice: “Tú, que te acabo de ver. Has pisado un perro".

+ Sí, San Pedro ha sido sin querer, es que es imposible no pisarlo…

-Sin querer, sí, pero usted ha incumplido las normas, aquí viene su castigo. ¡Gertrudis!

La cara de Gertrudis echaba para atrás, su cara no se ve ni en los botes de veneno. No veas Gertrudis…Cuando ella tiene hipo para asustarse le basta con mirarse en el espejo. El cuerpo de Gertrudis era un pescado podrido. Así que San Pedro, cogió la mano del que pisó al perro, cogió la mano de Gertrudis, puso unas esposas, y les dijo: “Señor este es el castigo, tiene que estar usted toda la eternidad con Gertrudis”.

+ Los otros dos siguieron haciendo malabares para no pisar perros y a los dos minutos, uno de los dos pisó a otro perro también. Aparece por allí San Pedro, que estaba vigilando montado en una silla alta de los “Vigilantes de la Playa”, con una gorra roja y un pito. '

Te vi, que te creías que te ibas a escapar. Has pisado un perro también.

+ Es que es imposible…

De imposible nada, ya les dije yo lo que había en la puerta si pisaban a un perro. ¡Mari Carmen!

Aparece por allí Mari Carmen…Si Gertrudis era fea, lo de Mari Carmen ya era un adefesio. Mari Carmen pasa por una obra y se ponen a trabajar los albañiles. Las hechuras de Mari Carmen era como una tortilla de Ferrán Adriá, esa mujer estaba desestructurada…para echarla. San Pedro cogió la mano del segundo que pisó al perro, y la Mari Carmen, cogió las esposas: “Este es tu castigo eterno, estar toda la eternidad con Mari Carmen”

+ Y ya solo quedaba uno, Paco. Paco estaba allí haciendo malabares para no pisar a los perros. Unos saltos, unas posturas, media hora esquivando perros y no pisó ningún perro.

A la media hora aparece San Pedro con una mujer de bandera, una muchacha… Bonita era poco, una cara, unos ojos verdes, oliendo maravillosamente, un cuerpazo monumental. Una mujer escultural. Saca las esposas San Pedro y esposa a esta muchacha tan guapa con Paco.

+ Se queda Paco, flipando, emocionado, y le dice:” Todavía no sé cuál ha sido mi mérito para pasarme toda la eternidad esposado contigo”.

-Y dice ella: “Yo no sé lo que has hecho tú, pero yo acabo de pisar a un perro”





