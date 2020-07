Los huevos rotos es una "delicatessen" muy típica de nuestra cocina. Bien para compartir o para comer de manera individual es uno de los platos que más se demandan en cualquier terraza ya sea en estaciones de frío o calor.

Estamos acostumbrados a los huevos rotos con jamón, que suelen ser los más populares y que se encuentran en cualquier establecimiento hostelero. También está considerado un manjar los huevos rotos con gulas, muy habitual en el norte de España y que cada vez se encuentran en más lugares de nuestra rica geografía.

La base de los huevos rotos, a parte de los huevos como es obvio, son las patatas. Las podemos encontrar en forma de bastones o casqueadas, a partir de esta base ya podemos echar a volar nuestra imaginación e incluir el ingrediente estrella que queramos. En esta ocasión vamos a dar un paso más en nuestra innovación y vamos a introducir un delicioso y desconocido ingrediente: gambas cristal y lo vamos a acompañar de salsa al pil pil.

Seguro que muchas personas que lean esta receta nunca habrán oído hablar de esta gamba: "Las gambas cristal es una variedad parecida al camarón pero más grande. Se come entero. Las gambas cristal no son usuales de encontrar, congeladas también la podemos encontrar. Si no la podemos sustituir por gambas normales", explica el chef David Piedra del hotel Vincci Posada del Patio.

En esta novedosa receta realizaremos los huevos rotos de diferentes manera de como estás acostumbrado. En muchos lugares encontramos los huevos fritos encima del plato, en otros casos el huevo ya viene batido y revuelto. En esta ocasión y para darle más sabor al huevo vamos a separar las claras de las yemas: "El resultado es espectacular y la cremosidad y el sabor del huevo se siente y sabe mucho mejor", subraya David Piedra.

INGREDIENTES

200 gr gambas cristal

400 gr patatas

4 huevos camperos

2 dientes de ajos

1 vasito de fino o manzanilla

Pimentón dulce o pimentón de la vera

2 guindillas

Perejil

Harina de trigo

Aceite de oliva

ELABORACIÓN

Para empezar cortamos las patatas en bastones o casqueadas y las cocinamos en aceite de oliva. Cinco minutos a fuego fuerte y otros cinco minutos a fuego lento, para que rompa la patata. Así las encontraremos crujientes por fuerte y blandas por dentro.

Mientras se van haciendo las patatas pasamos a los huevos. Lo primero que debemos hacer es separar las claras de las yemas. Las claras las introducimos en una sartén con poco aceite y las hacemos como pequeñas obleas. Comprobaremos que se nos quedará como si hiciéramos una tortilla, como huevo a la plancha pero sin la yema. Una vez que esté hecha las sacamos y las cortamos en tiras. Las yemas las reservamos con un poco de aceite y las montamos.

Para la salsa al pil pil cogemos una sartén y añadimos: aceite, ajos, las guindillas, pimentón, el perejil y el vaso de fino o manzanilla para que infusione un poco y se evapore el alcohol.

Enharinamos las gambas cristal y freímos a fuego fuerte.

Por último salteamos en la salsa al pil pil que estamos preparando las patatas que hemos frito en el primer paso.

EMPLATADO

Por último, emplatamos con las patatas, la salsa con las gambas, las tiras de la clara y por último rociamos encima las yemas. Lo mezclamos todo bien y tenemos unas deliciosas gambas cristal con huevos rotos.

