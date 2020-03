Demarco Flamenco, Ana Torroja, Sorolla y Renoir se reúnen en Andalucía

En 'Andalucía Va de Cultura' comenzamos esta semana hablando de música. 'Este mensaje fue eliminado' es la canción que ha unido al rapero madrileño Rayden y al sevillano Demarco Flamenco, que cuenta en una entrevista en el programa que esta canción “surge de la admiración”. “Descubrí a Rayden y me quedé encandilado con esa forma de escribir y de interpretar y a él le pasó un poco lo mismo”, relata el cantante.

Explica que los dos empezaron a construir “la canción desde cero” y cada uno de ellos ha creado la parte que cantan.

EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN UNICAJA

'Mujeres. Entre Renoir y Sorolla' es el título de la exposición que acaba de inaugurar en Sevilla la Fundación Unicaja. La muestra recorre a través de 47 obras de 29 artistas el papel y la situación de la mujer en la sociedad durante el cambio del siglo 19 al 20. Artistas plásticos y escultóricos, con nombres de la talla del propio Renoir... también Sorolla, de Ramón Casas, Santiago Rusiñol o Anglada Camarasa.

Se pueden contemplar 42 obras pictóricas y cinco esculturas, con la mujer como protagonista. La responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, asegura que es una “oportunidad única para descubrir, de la mano de estos artistas cómo la mujer asume unos nuevos roles de la mano del mundo del arte”. Explica que estos artistas “se convierten en cronistas de su época”.

La exposición se puede visitar en el Centro Fundación Unicaja de Sevilla hasta el 28 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas

LA CAJA DE LOS HILOS

'La caja de los hilos. Tejiendo evangelio en red' es un libro cuyos textos no se pensaron para formar parte de un libro, ni para que se publicaran en papel, ni en un libro electrónico... ¿y entonces? Su autor, el periodista de la Diócesis de Málaga, Antonio Moreno, explica que él no es “un escritor al uso”. “Soy un tuitero, mi mayor producción está en la red social Twitter, que permite subir textos de no más de 280 caracteres, que son un par de frases, pero también te permite la posibilidad de hacer hilos... vas hilando un tuit con otro, otro y otro... y al final haces un texto largo”.

Con mucha emoción te comunico que, ahora sí, mis hilos de twitter han dado al salto al papel para ser releídos sorbo a sorbo o ser compartidos con la gente que más quieres y que no tienen acceso a esta red. Ya puedes comprar tu ejemplar en @PPCEspana :https://t.co/HdzTO9oM4P — Antonio Moreno (@Antonio1Moreno) February 13, 2020

“Mi especialidad son los hilos de tipo religioso y hago una evangelización a través de Twitter y aprovecho cualquier fiesta del calendario cristiano para hablar sobre Dios y sobre el Evangelio”, cuenta Moreno en COPE Andalucía. Recuerda que todo comenzó con un hilo “en el que fui narrando el nacimiento de Jesús, el día de Nochebuena, como lo contaríamos hoy los periodistas en los medios”.

ANA TORROJA EN FUENGIROLA

El Festival Marenostrum de Fuengirola (del que la Cadena COPE es emisora oficial) suma un nuevo nombre a su programación para este verano: Ana Torroja estará en el Marenostrum el 22 de julio. La artista presentará su Tour Volver. En Fuengirola recuerdan las visitas que ya hizo la artista hace años, cuando aún existía Mecano. La banda actuó en Fuengirola a principios de los 90 y también en 2006, con la gira La Fuerza del Destino.

En el concierto de Ana Torroja en Fuengirola el 22 de julio sonarán los éxitos de su carrera en solitario, pero por supuesto no faltarán las canciones de Mecano que marcaron a una generación, como 'Hijo de la Luna', 'Mujer contra mujer' y 'Hoy no me puedo levantar', entre muchos otros.

Ana Toroja mantiene su carrera como solista desde 1997 tras finalizar su etapa con el grupo Mecano, quienes han supuesto un antes y un después en la historia del pop en español. Actualmente, la cantante se encuentra presentando su Tour Volver donde ofrecerá estos nuevos temas, además de repasar los éxitos de Mecano y de su carrera en solitario, junto a otras canciones que rescata de su larga trayectoria y que hasta ahora no formaban parte de sus shows.

Las entradas para el concierto de Ana Torroja en el Marenostrum de Fuengirola ya están a la venta en la web del festival y en la web de Ticket Vip. La apertura de puertas del concierto tendrá lugar a las 20.00 horas y el concierto arrancará a las 22.00 horas.