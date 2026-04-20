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Decretan prisión para el hijo de Edurne, la mujer hallada muerta en marzo en su casa en Cártama

El detenido está acusado de un presunto delito de asesinato

Decretan prisión para el hijo de Edurne, la mujer hallada muerta en marzo en su casa en Cártama

Europa Press

Decretan prisión para el hijo de Edurne, la mujer hallada muerta en marzo en su casa en Cártama

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

1 min lectura

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo adoptivo de la mujer de 66 años que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama (Málaga).

El juzgado, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión por un presunto delito de asesinato, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El arresto se produjo el pasado miércoles en el mismo municipio donde fue hallado el cadáver, en un operativo con numerosos vehículos y agentes, y este sábado ha pasado a disposición judicial.

la víctima era una enfermera jubilada

La víctima, que había sido enfermera pero ya estaba jubilada, había perdido a su marido el pasado año.

De la muerte de la mujer alertó su hijo, que convivía con ella, y los investigadores le tomaron en su día declaración.

El pasado 2 de marzo, el 112 informó de que había recibido un aviso a las 13:35 horas en el que se alertaba de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda de Cártama, por lo que activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que hallaron a la mujer fallecida.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.

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