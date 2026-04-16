Detenido el hijo adoptivo de Edurne, la mujer hallada muerta en su casa de Cártama en marzo

El hijo adoptivo de la mujer de 66 años que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama (Málaga) ha sido detenido este miércoles por la Guardia Civil por su presunta relación con el crimen, investigación en la que también ha sido arrestada la pareja de éste.

Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que los arrestos se han realizado a primera de la mañana de este miércoles en el mismo municipio donde fue hallado el cadáver, en un operativo con numerosos vehículos y agentes.

La víctima, que había sido enfermera pero ya estaba jubilada, había perdido a su marido el pasado año.

EL HIJO ALERTÓ DE LA MUERTE DE LA MUJER

De la muerte de la mujer alertó su hijo, que convivía con ella, y los investigadores le tomaron en su día declaración.

Otras fuentes han precisado a EFE que uno de los detenidos está investigado por robo y el otro como presunto autor del homicidio, si bien no han aclarado el delito del que se acusa al hijo adoptivo, y han añadido que las actuaciones judiciales se encuentran secretas y siguen abiertas.

El pasado 2 de marzo, el 112 informó de que había recibido un aviso a las 13:35 horas en el que se alertaba de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda de Cártama, por lo que activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que hallaron a la mujer fallecida.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.