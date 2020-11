Ana, superviviente al COVID: “Siento vergüenza ajena al ver la actitud de algunos adolescentes”

Detrás de la palabra coronavirus, detrás de las cifras de nuevos contagios, hay personas. Y cada una de ellas tiene su propia historia. Es el caso de Ana. Es profesora, tiene 40 años, y fue una de las primeras personas en Málaga que sufrió los efectos del coronavirus.

Ana se contagió en el mes de febrero y acudió al hospital tras sentirse mal y detectar la caída del párpado de uno de sus ojos “fue una compañera de trabajo la que me alertó de que se me había caído un poco el párpado”, señala Ana. Fue entonces cuando decidió acudir al hospital, donde permaneció varios días ingresada“como apenas había casos de coronavirus en España, no me llegaron a realizar la prueba del COVID. Yo tenía neumonía y el problema del párpado. Cuando mejoré un poco me mandaron a casa”.

DE VUELTA AL HOSPITAL

Pasaban los días, el ojo de Ana cada vez iba peor y la fiebre volvió a aparecer, por lo que acudió de nuevo a Urgencias y esta vez sí detectaron positivo en coronavirus, por lo que la volvieron a ingresar. En el hospital estuvo 24 días sufriendo los efectos físicos del virus, pero también los psicológicos“le daba vueltas a la cabeza, porque yo vivo con mis padres y vivía con mi abuela de 84 años, y tenía todo el tiempo en la cabeza que ellos no se fueran a poner así de malos”, relata Ana en Herrera en COPE Más Málaga.

MIEDO

Hoy día, Ana ha vuelto a trabajar en el colegio y a llevar una vida relativamente normal, pero asegura sentir miedo al comprobar que el coronavirus nos está ganando terreno “cuando ya has pasado por esa situación, lo que no quieres es que tu familia tenga que pasar por ahí. Yo he tenido suerte pero hay otras personas que no, por lo que tengo mucho miedo”.

Esta profesora trabaja con niños pequeños y destaca la gran responsabilidad que están mostrando ante el coronavirus. Sin embargo, lamenta la actitud de muchos adolescentes“ayer estuve paseando por el Parque de Málaga y la verdad es que da vergüenza ajena. Creo que no somos conscientes de lo que tenemos encima y en especial esa franja de edad”, apunta Ana.

ÚLTIMO DATOS

Durante la última jornadam la provincia de Málaga ha sumado 293 nuevos positivos de coronavirus detectados por PDIA (PCR o test rápido de antígenos) -- 67 menos que el domingo--, mientras que la cifra de hospitalizaciones se ha incrementado en 33, con 367 ingresados en la actualidad. También ha aumentado en dos el número de ingresos en UCI, con 55 en la actualidad.

De igual modo, la Consejería de Salud y Familias ha notificado tres fallecidos en la provincia en las últimas 24 horas, elevando el total a 512.

Los datos acumulados reflejan 26.897 contagios desde el inicio de la pandemia de COVID-19; 3.035 hospitalizados, con 271 en UCI. El número de curados sigue creciendo también, con 16.772 (+282) personas.

En relación con los brotes en residencias hay cambios en El Carmen de Marbella al tener 48 casos confirmados, de los que 33 residentes y 15 trabajadores y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas, lo que supone seis en total.

De igual modo, hay cambios en la residencia Ballesol Teatinos de Málaga, donde se registran 54 casos; en la residencia Parra Grossi de Ronda hay 31 casos --25 residentes y seis trabajadores--; y en la Residencia Gerón de Archidona hay 40 casos. El resto de brotes, según la Junta, no han presentado cambios.

