¿Cuantas horas a la semana hay que trabajar para cobrar el nuevo salario mínimo interprofesional?

Esta semana ha entrado en vigor de manera oficial la subida del 5,5 por ciento el sueldo mínimo interprofesional que pasa de los 900 a los 950 euros mensuales. Un salario con 14 pagas, incluyendo dos extras, que suman 13.300 euros brutos al año. Esta subida, que se suma a la de un 23 por ciento aprobada en 2019, se aplica con carácter retroactivo, es decir, los beneficiados lo han notado en la nómina de enero.

NO ES LO MISMO

Esta subida puede generar dudas, de hecho, uno de los errores más comunes entre los trabajadores es confundir el salario base con el sueldo mínimo interprofesional. Estos dos conceptos son muy diferentes y la clave está en el sueldo total percibido anualmente como indica Pepe Almirón del Colegio de Graduados Sociales de Málaga "la gente cree que por tener un salario base de 800 euros se lo tienen que subir. Eso no es así si el trabajador percibe al cabo del año los 13.300 euros marcados por ley. Es decir, que si sumando todos los conceptos que refleja la nómina al sueldo base se llega a esa cantidad anual no hay por qué incrementarlo", explica.

La cuestión que saber qué tipo de complementos al sueldo base son válidos y cuáles no, el experto advierte que los relacionados con el vestuario, la dieta o el desplazamiento, no servirán para que alcanzar los 13.300 euros anuales "estos conceptos se cobran de manera esporádica porque no computan como salariales. Están excluído de cotizar a la Seguridad Social e incluso exentos de tributar a Hacienda", señala Almirón.

CUANTAS HORAS HAY QUE TRABAJAR

Un aspecto importante es que el sueldo mínimo será de 950 euros sólo si se trabaja 40 horas semanales. De no alcanzar esas horas, se pagará de manera proporcional a lo trabajado "si ese trabajador trabaja el 50 por ciento, evidentemente cobrará justo la mitad", advierte.

Lo cierto es que pese a la gran campaña de difusión que el Gobierno central ha dado a esta subida, la verdad es que sólo afectará a un sector laboral muy reducido como apunta Pepe Almirón "a quien más va a afectar es a las empleadas de hogar ya que la mayoría cobran por horas, por lo que el precio por hora sale del salario mínimo interprofesional".