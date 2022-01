Croquetas: Lo que debes tener muy en cuenta a la hora de comprarlas precocinadas

Las croquetas son uno de los platos estrella de España, para muchos por encima de la tortilla de patatas, la paella o la ensaladilla rusa. Existen pocas personas a las que no les gusten las croquetas en algunas de sus muchas variedades: jamón, cocido, pollo, setas, queso, rabo de toro, bacalao, etc. Ya sean caseras o precocinadas, es algo que nunca falta en la cocina de una casa o en la carta de un bar o restaurante.

Su elaboración no es sencilla, sobre todo el hecho de que la bechamel te quede en su punto, y requiere de un tiempo de dedicación, por eso muchos optan por acudir al supermercado y comprarlas precocinadas, un mercado que ofrece muchas posibilidades de elección. Para acertar y elegir las croquetas precocinadas que sean lo más saludables posibles tenemos que fijarnos en varios aspectos, como así informa Oído Cocina Gourmet y publica Europa Press.





EL CONSUMO DE CROQUETAS EN ESPAÑA

Las croquetas son un plato con el que siempre se acierta y que gusta desde los más mayores a los más pequeños de la casa. Su textura, su sabor y su facilidad a la hora de comerlas hacen de este plato una auténtica delicia. España, está claro, es un país croquetero, ya que según un estudio de Oído Cocina Gourmet, cada español consume una media de 151 croquetas al año. Si se pusiesen en fila todas esas croquetas llegarían a ocupar 5,4 metros de largo, es decir, una casa de dos pisos aproximadamente.

Aunque no está muy claro, se dice que el origen de las croquetas data de mediados del siglo XVIII en Francia, donde la receta surge como aprovechamiento de las sobras de los cocidos y estofados. . Sea como fuere, hoy en día son muy demandadas, pero por falta de experiencia en la cocina o simplemente por los horarios del trabajo o por falta de tiempo, resulta complejo elaborarlas en casa. Por eso, en muchas ocasiones, se acude al mercado de los alimentos precocinados, siempre observando bien qué producto elegir en base a cinco consejos para que no te timen.





CINCO CONSEJOS PARA ELEGIR CROQUETAS PRECOCINADAS

Teniendo en cuenta que el marco de la cocina precocinada no es lo más saludable que hay, debemos tener muy en cuenta una serie de consejos para hacer una compra lo más saludable posible, algo que inevitablemente pasa por prestarle atención al etiquetado del producto. Para entender mejor ese etiquetado, en Oído Cocina Gourmet nos dan cinco claves a tener en cuenta para comprar unas buenas croquetas.





1. NO A LOS ETIQUETADOS EXTENSOS

Los etiquetados que traen mucho texto nos muestran ya de primeras una señal nada buena, ya que es sinónimo de que el producto tiene muchas cosas añadidas. Lo ideal es que en el etiquetado no aparezcan muchísimos ingredientes y palabras difíciles de entender por la mayoría de la sociedad. Si eso ocurre, es probable que estemos ante un producto que lleva numerosos aditivos y químicos que debemos evitar. Por ejemplo, un aditivo muy utilizado en las croquetas precocinadas es el glutamato, que convierte una croqueta sin ningún elemento en su interior en un alimento que sabe, por ejemplo, a jamón o pollo. No es otra cosa que un potenciador de sabor que engaña a nuestro paladar.





2. DEBE PRIMAR EL INGREDIENTE LÁCTEO

Cuando observamos el etiquetado de un producto, en este caso de unas croquetas, debemos saber que la disposición de los ingredientes está ordenada de mayor a menor cantidad y presencia de cada uno en el producto. Por eso es muy importante que el primer ingrediente que debe aparecer en el etiquetado de unas croquetas precocinadas sea un producto lácteo, puesto que es la base de la bechamel. Asimismo también hay que observar la cantidad y el porcentaje de ingredientes principales, que es lo que provoca una falta de sabor auténtico, como ocurre con el jamón, el pollo, las setas...





3. LAS GRASAS

También podemos encontrar muchas diferencias en las grasas utilizadas en unas u otras croquetas. Las grasas suelen ser negativas, pero existen grasas como el aceite de oliva que son absolutamente necesarias para tener una buena salud. Por eso es importante saber el tipo de aceite con el que han sido elaboradas las croquetas. El aceite de oliva sería el ingrediente ideal, puesto que aporta muchísimos beneficios a nuestro organismos, pero no ocurre lo mismo si lo que llevan y, por lo tanto debemos evitar, son aceites refinados o aceite de palma.





4. EL AZÚCAR

Este punto también hay que tenerlo muy en cuenta porque es conocido que casi todos los alimentos llevan azúcar y en muchísimas ocasiones superamos la ingesta calórica recomendada al día. Si podemos evitar una gran cantidad de azúcar lo agradecerá el cuerpo. Puede venir con diferentes denominaciones como dextrosa, fructosa o sacarosa; todos ellos sinónimos del azúcar pero que portan esa nomenclatura para intentar confundir al consumidor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la dosis de azúcar diaria recomendada es de 25 gramos al día.





5. EL VALOR NUTRICIONAL

A colación con el punto anterior, una baja dosis de azúcares no significa que el producto que vayamos a consumir sea de calidad y saludable. No hay que confundir eso. El secreto de saber si un producto es de calidad o no tenemos que fijarnos detenidamente en el valor nutricional del alimento. La calidad de los ingredientes que se usan en la elaboración del producto es muy determinante.





