Critican que la Junta cierre este verano 250 camas en hospitales de Málaga en plena pandemia

Todos los veranos estamos pendientes de conocer qué va a pasar con las camas en los hospitales, cuántas van a cerrar por la falta de personal para atender pacientes ingresados (falta de personal, básicamente, por las vacaciones de los profesionales sanitarios). Pues bien, en estos meses el sindicato de enfermería SATSE calcula que en los hospitales públicos de la provincia se van a cerrar 250 camas.

��❌El Consejero de Salud prepara el mayor agravio laboral de la historia contra las #enfermeras y #fisioterapeutas de la #SanidadPública Andaluza https://t.co/qGUTmf5nwkpic.twitter.com/6LWGJi0oX7 — SATSE Andalucía (@SATSE_Andalucia) July 9, 2020

CRITERIO ECONÓMICO

En este sentido, el secretario provincial de Satse es Juan José Sánchez quien comenta en una entrevista en COPE Málaga en este sentido que, “el criterio es puro económico, prevalece el ahorro económico. El consejero toma a los sanitarios y ciudadanos como niños pequeños, por no decir otra cosa, cuando dice que las camas no se cierran, si no que están en reservas. Parece mentira que haya que decirle al consejero de Salud que cuando hablamos de una cama de un hospital, no nos referimos al mueble en sí, una cama requiere un personal para atender y demás, no es solo la cama, evidentemente”, lamenta.

CIERRE DE 250 CAMAS

Se refiere al consejero de Salud de la Junta, a Jesús Aguirre. Como señalamos, este verano se cierran 250 camas en hospitales públicos de la provincia, el 17 por ciento del total. 250 camas cerradas este año, frente al centenar de hace tres años.

✂️��SATSE denuncia del cierre de más de 1.800 camas en #Andalucía a pesar del Covid-19 https://t.co/wlDhV2po4Vpic.twitter.com/66MbTxA2ax — SATSE Andalucía (@SATSE_Andalucia) July 8, 2020

¿Y eso qué consecuencias puede tener en plena pandemia? El responsable del sindicato pone un ejemplo que nos lleva al Hospital de Ronda, “se van a cerrar, mañana, toda la tercera planta, unas 25 camas, pero el resto de unidades están en el 100x100 de ocupación, si desgraciadamente el brote que se ha producido en Ronda que esta aislado y en estudio, si tuvieran que darse ingresados, no hubiera sido posible atender esta petición”, comenta Sánchez.