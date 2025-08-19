Cortijo de Torres: Qué ver y donde ir

El Cortijo de Torres es el gran pulmón de la feria 2025. Cada vez son más los visitantes que se deciden por la opción de ir directamente al Real. Además, estrena este año una nueva portada inspirada en el “Quiosco del Embarcadero de la Reina”, una estructura que se construyó para la visita de Isabel II, con unas dimensiones de 29 metros de alto hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada, por 40 metros de ancho, e iluminada por 145.000 puntos de leds.

Todo el recinto ferial tendrá más de 2,5 millones de puntos de luz, entre sus 222 arcos, 59 motivos de farola, 242 motivos agrupados, diez figuras de suelo, 13.057 metros de guirnaldas, 57.200 farolillos y tres pórticos. Además de puntos necesarios como Cruz Roja, Policía o Protección Civil.

COPE Málaga La caseta Monkey (168) alberga diariamente buena música y un gran ambiente.

El Cortijo de Torres se supera cada feria. Y cada año gana más adeptos. Este año alberga 120 casetas ubicadas en 210 módulos y muchas de las más de doscientas actuaciones musicales y artísticas de la Feria, todas gratuitas y dirigidas a todos los públicos. No se cobra entrada en ninguna caseta. Todas son de libre acceso. Abren a las 12 del mediodía y cierran a las 6 de la madrugada. Entre las más destacadas, están las habituales como El Portón, La Jarana, Siempre Así, El Pimpi, La Reserva o la mítica La Rebotica de Don Hilarión, una iniciativa lanzada en 1982 por el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, en estos dos módulos se levanta una caseta familiar, para todos los públicos, con una excelente cocina y buena música.

COPE Málaga En Siempre Así, el pintor Andrés Mérida entregará una de sus míticas camisas de arte al actor Pablo Puyol.

La explanada de la Juventud situada en el Real del Cortijo de Torres volverá a acoger sesiones gratuitas de videodjs durante todas las noches de la Feria. La programación, que incluye actuaciones en horario de 22:00 a 3:00 horas con el apoyo de dos pantallas tipo LED gigantes, arrancó la noche del sábado 16 con una sesión especial de ‘Los 40 Urban Session Málaga’, mientras que una selección de jóvenes DJs malagueños pondrán el colofón a la Feria 2025 en la noche del 23 de agosto.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Asimismo, el Área de Juventud reforzará su labor preventiva a través del programa ‘Hazlo Bien’, orientada a los jóvenes que asistan a la Feria con la instalación de una carpa informativa para fomentar el ocio responsable, especialmente ante el consumo de alcohol, sustancias estupefacientes, vapers y bebidas energéticas, así como sobre sexualidad segura.

En el capítulo de la seguridad, se desplegarán por primera vez cámaras de videovigilancia en el real y el dispositivo especial estará integrado por 2.100 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la Policía Local tendrá una media de 457 efectivos diarios y un total de 4.570 servicios, casi la mitad de ellos del operativo extraordinario.