La Coral de ESAEM abre la Navidad en Málaga

La Plaza del Teatro Cervantes de Málaga acogerá un año más uno de los eventos navideños más entrañables de la ciudad. Se trata de la ya tradicional actuación de la Coral de Navidad de ESAEM. Será el próximo sábado 30 de noviembre a las 18.30h de la tarde cuando las puertas del teatro se llenen de público para presenciar este bonito acto que sin duda abre la temporada navideña en la capital.

En esta ocasión se renueva casi en su totalidad el repertorio. Se interpretarán temas como “A change in me” (Bella y Bestia), “Tiempos de Amor” (Musical Rent), “Love of my Life” (Queen) o “Last Christmas”. También volverán los clásicos como como “Some Body To Love” (Queen) o “Santa Claus llegó a la ciudad”.Como siempre, la dirección del coro correrá a cargo de la profesora de canto de ESAEM Cristina Romero, quien se ha mostrado “orgullosa del trabajo previo que están realizando nuestros alumnos para que la noche del sábado, la velada se desarrolle con el más dulce sabor a Navidad”.

La directora de ESAEM, Marisa Zafra, también ha manifestado sentirse “contentísima por esta cita que abre la Navidad en Málaga”, añadiendo que “nuestra Coral pondrá música a las calles de la ciudad, y junto al alumbrado navideño, seguro, se creará un grato ambiente cargado de magia”. Por último ha recalcado que la Coral es un “magnífico escaparate de arte y cultura, que muestra el nivel artístico de nuestros alumnos así como el trabajo que en nuestra escuela realizamos”.

La siguiente actuación de la Coral de ESAEM será el miércoles 4 de diciembre a las 19.30 de la tarde en el Patio de Columnas del Museo Carmen Thyssen de Málaga. Cumpliendo con la tradición, en ese acto, se inaugurará el Belén

Napolitano del Museo elaborado como cada año por la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Resaltar que ambas citas son de entrada totalmente gratuita. Desde ESAEM se hace un llamamiento a todos los interesados a que se pasen por estas citas musicales y desfruten así del mejor sabor de la Navidad.