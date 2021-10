Cash Sierra Nevada de Málaga celebra su 24 aniversario con regalos en cada compra

Una de las mejores empresas de Málaga en el sector alimenticio es Cash Sierra Nevada, el mayor distribuidor en el sector de hostelería y alimentación de España. Y es por ello que en este 2021 ya en los “albores” de la pandemia por el COVID 19, celebran su 24 aniversario. Está en Polígono San Luís, en la calle Orotava número 13, en Málaga capital.

Hay que recordar que Cash Sierra Nevada se dedica al envase y packaging para distribución , conservación y transporte de los alimentos y comida. Y para este 24 aniversario te ofrece un regalo en cada compra que hagas, según la cuantía de la misma. Toda una enorme celebración. Desde Cash Sierra Nevada se apunta que no hay sorteo, puedes elegir tu regalo a raíz de lo que hayas comprado. Así de sencillo. Regalos directos. Desde Iphones, televisores, cámaras de fotos, equipos de gimnasia, elípticas, bicicletas estáticas, relojes inteligentes y así hasta un centenar de regalos.

SOSTENIBILIDAD

No tienen planeta B y es por ello que siguen comprometidos con el medio ambiente, desarrollando una serie de productos biocompostables y reciclados, cumpliendo las normativas europeas y españolas en materia de sostenibilidad. Todos sus plásticos son con el 70% de reciclado y recuperado.

Además, en Cash Sierra Nevada, que se encuentran también en otra gran nave en Granada, ofrecen en su catálogo de Take Away y Delivery todo lo necesario para dar servicios a sus clientes con todas las garantías sanitarias. Y es que en Cash Sierra Nevada de Málaga debes preocuparte de tus clientes, mayorista, para que ellos se ocupen de todo lo demás. Calidad por bandera. Todo ello gracias en primer lugar a un magnifico equipo, a la confianza que sus clientes que han depositado en esta empresa años tras año y al trabajo y esfuerzo diario.

RECICLADO

Para ello hacen especial esfuerzo en incentivar el uso responsable e inteligente del envasado, promoviendo la reutilización y el reciclaje en un modelo de economía circular en la que ellos creen al 100%. Y esa es su manera de demostrarlo, apostando por el trabajo y la innovación diaria. Su ética de empresa durante años, ha sido contribuir a la industria del reciclado y apoyar la tecnología de nuevos materiales con los máximos estándares de calidad. Para todo esto en este aniversario hacen un esfuerzo colaborando con las mejores industrias nacionales e internacionales apoyando la investigación y desarrollo, dando calidad y ahora con regalos por cada compra.